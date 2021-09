https://it.sputniknews.com/20210922/il-governo-ripristina-lindennita-di-quarantena-in-cdm-fondi-per-900-milioni-13011668.html

Il governo ripristina l’indennità di quarantena: in Cdm fondi per 900 milioni

Il governo ripristina l’indennità di quarantena: in Cdm fondi per 900 milioni

Dopo la comunicazione dell’Inps di luglio in cui si avvertiva dell’esaurimento dello stanziamento del 2020. 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T21:33+0200

2021-09-22T21:33+0200

2021-09-22T21:33+0200

inps

coronavirus in italia

quarantena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/889/66/8896638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af3991721ad2220d5dbba415e9c02ac6.jpg

A luglio la notizia aveva innescato una ridda di commenti e reazioni: l’Inps aveva annunciato che i fondi per l’indennità di quarantena erano finiti e chi fosse rimasto a casa, senza la possibilità di lavorare in smart working, avrebbe perso i giorni di stipendio.Il governo Draghi, però, sembra aver trovato la strada per tutelare i lavoratori: domani in Consiglio dei ministri verrà presentato il rifinanziamento per circa 900 milioni per garantire un sostegno a quei lavoratori costretti a restare a casa perché venuti in contatto con un caso di Covid, ma senza la possibilità di smart working.La soluzione del governo dopo il vuoto estivoL’esecutivo domani varerà oltre allo stanziamento anche un meccanismo a doppio binario per tutelare i più fragili e i dipendenti.L’indennità di quarantena era rimasta sospesa dopo che l’Inps, lo scorso 6 luglio, aveva comunicato che, in mancanza di un rifinanziamento della misura per il 2021, non ci sarebbe stata la copertura per i giorni di stipendio e la percentuale di contributi relativi ai giorni di assenza.Nel 2020, l’indennità di quarantena era stata finanziata con 663,1 milioni di euro.

https://it.sputniknews.com/20210813/inps-finiti-i-fondi-niente-indennita-per-i-lavoratori-in-caso-di-quarantena--12496943.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

inps, coronavirus in italia, quarantena