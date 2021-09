https://it.sputniknews.com/20210922/i-talebani-chiedono-alle-nazioni-unite-di-partecipare-alla-76a-sessione-dellassemblea-generale-13000476.html

I Talebani chiedono alle Nazioni Unite di partecipare alla 76a sessione dell'Assemblea Generale

Ad annunciarlo è stato il segretario generale ONU Antonio Guterres. 22.09.2021, Sputnik Italia

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ricevuto una lettera dal ministro degli Esteri del governo talebano con la richiesta di partecipare alla 76^ sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.A riferirlo a Sputnik è stato il portavoce dello stesso Guterres, Farhan Haq:Un portavoce del movimento radicale, Mohammad Suhail Shaheen, è stato nominato per guidare la missione dell'Afghanistan presso le Nazioni Unite, ha indicato ancora Haq.La presa di potere dei talebaniLo scorso 15 di agosto i talebani* sono entrati a Kabul e hanno annunciato la fine della guerra durata oltre 20 anni. L'ultima provincia a resistere all'offensiva talebana, il Panjshir, si è arresa il 6 settembre.I talebani hanno quindi formato un governo ad interim con al vertice Mohammad Hasan Akhund, che ha servito come ministro degli esteri durante il primo governo talebano del 1996-2001.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed altri Paesi

