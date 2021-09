https://it.sputniknews.com/20210922/green-pass-salvini-chiediamo-tamponi-gratuiti-per-72-ore-13001144.html

Green Pass, Salvini: "Chiediamo tamponi gratuiti per 72 ore"

Ospite alla trasmissione di Bruno Vespa, il leader della Lega ha ribadito la contrarietà all'obbligo vaccinale e la proposta di estendere la validità dei... 22.09.2021, Sputnik Italia

No all'obbligo vaccinale e sì al tampone gratuito per tutti, con estensione della validità sino a 72 ore. È questa la posizione della Lega in merito al Green Pass per tutti i lavoratori, ribadita da Matteo Salvini alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, in onda ieri sera su Rai 1.Salvini fa chiarezza in merito alla posizione della Lega, alla ricerca di un "equilibrio tra chi propone l'obbligo vaccinale indistinto, a costo di licenziamenti, di chiusure, di bimbi che non vanno a scuola, e coloro che dicono: il Covid si cura con la polverina o con la musichetta".Sullo sfondo delle dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini a Porta a Porta c'è lo scontro interno al Carroccio su Green Pass e vaccini, culminato ieri con l'addio dell'eurodeputato leghista Francesco Donato.La questione, tuttavia, "affascina tre giornalisti in Italia", ha sottolineato Salvini, mettendo in evidenza come questi siano dibattiti di secondo piano per gli italiani. "Qualche giornalista de ’La Repubblica' e de ’Il Fatto Quotidiano' - prosegue - si inventa le robe. La nostra priorità è salute, lavoro e futuro".Tornando a parlare dell'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori, obbligatorio dal 15 ottobre, Matteo Salvini chiede tamponi gratuiti e l'estensione della loro durata."Stiamo continuando a chiedere l'estensione dei tamponi rapidi e salivari gratuiti. Va estesa la validità del tampone da 48 a 72 ore, come negli altri Paesi UE", ha affermato.La proposta è destinata a scontrarsi con la posizione di diversi scienziati ed esperti, secondo cui il Green Pass dovrebbe essere rilasciato soltanto agli immunizzati, perché il tampone fotografa soltanto per un momento la presenza o meno del virus e, in ogni caso, la sua durata non può essere imposta per legge.

