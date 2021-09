https://it.sputniknews.com/20210922/green-pass-obbligatorio-ecco-cosa-rischia-chi-ne-e-sprovvisto-12999779.html

Green Pass obbligatorio, ecco cosa rischia chi ne è sprovvisto

Il nuovo decreto sarà applicato dal prossimo 15 di ottobre. 22.09.2021

Con l'entrata in vigore del decreto legge che prevede l'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro dal prossimo 15 ottobre, sono state rese note anche le sanzioni previste per coloro che non osserveranno la nuova norma.Andiamo dunque a scoprire quali sono le sanzioni previste per i lavoratori che risulteranno sprovvisti del certificato verde:Nel testo legislativo viene comunque precisato che il dipendente è considerato sospeso "fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro".Il nuovo decreto è stato firmato, nella serata di ieri, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel corso delle prossime ore.

Andrea Penso Che schifezza quello che hai scritto. Nulla deve essere obbligatorio specialmente a causa di un virus che non fa nulla. Ogni persona deve essere libera di decidere cosa fare e se non l'hai notato il vaccino è praticamente obbligatorio ora, solo che è un'obbligo mascherato. Non possono semplicemente obbligare il vaccino altrimenti si dovrebbero pure assumere le responsabilità degli effetti avversi. 1

Россия щедрая душа Né green pass, né vaccino possono essere obbligatori è contro la costituzione e come tali non possono essere controllati da nessuno, perché l'atto del controllo è già un reato. 1

