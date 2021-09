https://it.sputniknews.com/20210922/gli-scienziati-russi-propongono-un-nuovo-sistema-di-monitoraggio-dellaria-12999992.html

Gli scienziati russi propongono un nuovo sistema di monitoraggio dell'aria

Gli scienziati russi propongono un nuovo sistema di monitoraggio dell'aria

Gli scienziati dell'università statale di Tjumen (TjumGU), nel quadro di un team scientifico internazionale, hanno inventato un nuovo sistema di monitoraggio... 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T21:07+0200

2021-09-22T21:07+0200

2021-09-22T21:07+0200

smog

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/168/10/1681013_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_232691478fe2929ca8df142594b989ae.jpg

Secondo le parole degli autori, il nuovo sistema aiuterà ad organizzare il monitoraggio della qualità dell'ambiente nelle piccole città dove non ci sono grandi centri meteorologici, ma c'è un problema di inquinamento atmosferico. La ricerca è stata pubblicata su Environmental Science & Policy.Situazioni critiche con la qualità dell'ambiente si presentano in condizioni di scarsa miscelazione dell'aria, ovvero quando nell'atmosfera si concentrano sostanze nocive e polveri.Queste sono condizioni che i modelli di monitoraggio statistico classici non affrontano bene. In tali situazioni sono necessari un approccio esteso e completamente integrato e modelli con dettagli fino a diversi metri.Gli specialisti della TjumGU, con i colleghi di altri paesi, hanno elaborato un approccio per una valutazione più dettagliata della qualità dell'ambiente nelle città.Se nelle grandi città ci sono fondi per organizzare il monitoraggio e la previsione continua della qualità dell'aria, nelle piccole città, invece, dove i problemi possono anche essere seri, non vi sono tali opportunità.Secondo gli scienziati, anche le carenze del solito approccio diventano particolarmente evidenti quando si pone il compito di un'analisi dettagliata della qualità dell'ambiente nelle piccole città.I modelli utilizzati dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, incluso il Centro Idrometeorologico Russo, non forniscono informazioni con dettagli inferiori a diverse decine di chilometri. Pertanto, le informazioni sulla qualità dell'aria negli insediamenti possono essere imprecise o non disponibili affatto.I ricercatori hanno inventato tecnologie che utilizzano gli stessi principi dei modelli di previsione meteorologica, capaci unicamente di calcolare i movimenti dell'aria, ma in modo molto più dettagliato. Gli autori hanno condotto una simulazione per la cittadina di Apatity, nel nord della Russia: un modello con una risoluzione dettagliata ha mostrato che una nube diffusa di inquinamento ricopre la città, mentre il modello convenzionale mostra che l'inquinamento verrà spazzato via dalla città.Gli scienziati hanno messo in evidenza il fatto che il monitoraggio della qualità dell'aria fa parte del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo umano sostenibile, a fronte delle risorse limitate del nostro pianeta. Per il raggiungimento di questi obiettivi, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sta attivamente sviluppando una direzione per creare un approccio esteso e integrato in modo completo alla valutazione ambientale dettagliata.Allo studio hanno preso parte anche scienziati dell'Università statale di Mosca Lomonosov, dell'Istituo di Fisica Atmosferica RAN, dell'Istituto sulla Criosfera Terrestre SB RAS, oltre a specialisti provenienti da Norvegia, Finlandia e dall'Organizzazione meteorologica mondiale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

smog