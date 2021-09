https://it.sputniknews.com/20210922/giovannini-sui-cantieri-nessun-ritardo-e-per-la-transizione-green-ci-sono-43-miliardi-di-euro-12998864.html

Giovannini: “Sui cantieri nessun ritardo e per la transizione green ci sono 43 miliardi di euro”

Giovannini: “Sui cantieri nessun ritardo e per la transizione green ci sono 43 miliardi di euro”

Il ministro delle Infrastrutture ribadisce che la svolta ecologica non andrà a danno delle famiglie, il governo lavora per tutelare le categorie più fragili... 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T10:26+0200

2021-09-22T10:26+0200

2021-09-22T10:26+0200

trasporti

pnrr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10146478_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_e6fa7845d6428ef514ecac18148353ba.jpg

Nuovi bus a idrogeno ed elettrici, efficientamento energetico, colonnine di ricarica, cantieri sbloccati e grandi opere, mobilità su rotaia.Il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini spiega a La Stampa come realizzare la transizione energetica ed ambientale senza pesare sulle famiglie più fragili e sulle fasce più deboli della popolazione.Le grandi opere e i cantieriGiovannini parte parlando delle grandi opere, della mobilità a lunga percorrenza e del lavoro dei commissari nominati per curare i cantieri più complessi, su cui, assicura, non ci sono ritardi.“Alcune sono già partite, penso all’alta velocità Napoli-Bari, altre sono già commissariate e sono in fase di avvio o di prosecuzione, altre ancora sono oggetto di bandi, come quelli recenti di Rete ferroviaria italiana”.Dopo la prima tranche di fondi europei del Pnrr, adesso bisognerà raggiungere i 51 obiettivi stabiliti, sette dei quali fanno parte del Mims: Giovannini sottolinea che due impegni sono stati già raggiunti, si tratta di due riforme, quella per la Tpl e la velocizzazione per i progetti ferroviari.Altri due obiettivi sono quasi raggiunti: il decreto infrastrutture e la velocizzazione dei contratti di programma delle Ferrovie. E la riforma del codice dei contratti è stata approvata “a giugno con sei mesi d’anticipo”.Caro bollette e materie prime: interverremoGiovannini entra poi nel merito dei possibili rincari legati alla mancanza di materie prime e ai rincari.E sulla parte dell’aumento di bolletta legata ai rincari dei certificati Co2, Giovannini ammette che questa “componente pesa per il 20%, il forte aumento riguarda il prezzo del gas”.La transizione avrà dei costi, che devono essere gestiti, e “il governo intende intervenire per evitare, come ha già fatto mesi fa, che l’aumento dei prezzi dell’energia ricada in particolare sulle famiglie più fragili. Ma la conversione ecologica è una necessità, oltre che un'opportunità”.E per venire incontro anche alle categorie più deboli, oltre che per alleggerire l’impatto ambientale, è necessaria una riforma del trasporto pubblico locale.“Penso che già ad inizio del 2022 si potrà varare una riforma profonda. Puntiamo ad un servizio di qualità, ecologicamente sostenibile e molto più diffuso di quanto non sia oggi”.

https://it.sputniknews.com/20210722/cingolani-cinque-anni-per-la-transizione-ecologica-da-oggi-il-g20-dellambiente-12221582.html

vero vera Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

trasporti, pnrr