https://it.sputniknews.com/20210922/fedez-contro-conte-per-gli-assembramenti-ai-comizi-lex-premier-avete-ragione-concerti-al-100-13011149.html

Fedez contro Conte per gli assembramenti ai comizi. L’ex premier: “Avete ragione, concerti al 100%”

Fedez contro Conte per gli assembramenti ai comizi. L’ex premier: “Avete ragione, concerti al 100%”

Il leader del M5S risponde alle polemiche di alcuni artisti sulle piazze piene mentre proseguono le restrizioni per gli eventi culturali. Il rapper: “Uno... 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T19:36+0200

2021-09-22T19:36+0200

2021-09-22T19:36+0200

giuseppe conte

fedez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/13011343_0:16:1440:826_1920x0_80_0_0_9cbb6287b7fd356927d1baf61b440db4.jpg

Botta e risposta a suon di post e storie sui social network. Al centro le restrizioni imposte a concerti, cinema, teatri e mondo della cultura e della musica, che appaiono un paradosso agli operatori del settore, se paragonati alle piazze stracolme e senza controlli dei comizi per le amministrative del 3 e 4 ottobre.Bersaglio degli attacchi di Salmo, Enrico Ruggeri, Ermal Meta e Fedez è stato l’ex premier Giuseppe Conte, per le folle radunate in barba a qualsiasi distanziamento a Cosenza.Gli artisti hanno chiesto il perché delle disparità di trattamento e il leader del M5S ha risposto, senza nascondersi, rivolgendosi direttamente a Fedez, che aveva parlato di “schiaffo in faccia” e delle famiglie dei lavoratori dello spettacolo discriminate.“Buongiorno Fedez, mi rivolgo a te e agli artisti che, come te, in queste ore state lamentando le restrizioni per la cultura e lo spettacolo, mentre invece gli incontri della politica avvengono con piazze gremite di gente”, esordisce Conte in un messaggio video su Instagram.Il comizio di CosenzaLa polemica è nata dopo che sono circolate le immagini di centinaia di persone presenti al comizio di Conte a Cosenza, senza alcun distanziamento. Situazione che si è ripetuta anche in altre piazze.Salmo su Instagram è stato il primo a parlare: “In questi giorni è iniziato il FLOP tour, abbiamo riempito le piazze d’Italia”, ha scritto ironico.Gli ha fatto eco Ermal Meta: “Quindi da domani le capienze degli spettacoli in generale tornano alla normalità?”È stata poi la volta di Fedez che dal suo account ha pubblicato una serie di storie su Conte in cui parla di “immagini festose che rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia per intere famiglie che per voi evidentemente sono inesistenti”.Il rapper parla poi della “propaganda politica” che non “può venire prima delle persone”.

Zecca Comunista Sputnik, per cortesia.... Sto tizio di Fedez e la sua compagna e I suoi figli da tempo tengono monopolio su tutti I social, radio e la TV.... Ora pure su Sputnik li dobbiamo vedere?.... Poi sentire come lo liscia Conte è proprio quello che mi mancava.... 1

vero vera Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

giuseppe conte, fedez