Covid in Germania: no vax in quarantena senza stipendio

Il provvedimento potrebbe entrare in vigore già dall'11 ottobre per i positivi e per chi rientra dai Paesi a rischio. I critici obiettano che la misura rende... 22.09.2021, Sputnik Italia

La Germania aumenta il pressing sui No Vax che, a partire dall'11 ottobre, non riceveranno più un compenso durante la quarantena. Lo ha stabilito ministro della Salute, Jens Spahn, in accordo con i colleghi dei Laender. Le nuove regole non riguardano soltanto i positivi al tampone ma anche chi rientra da Paesi a rischio per il numero di contagi Covid. I non vaccinati che rientrano da questi Paesi, tra cui Gran Bretagna e parti della Francia, dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena di cinque giorni, non previsto per chi si è immunizzato. Per i critici le nuove regole rendono di fatto il vaccino obbligatorio, ma alla tv tedesca Spahn ha precisato che la misura è necessaria per evitare che "gli altri debbano pagare per chi sceglie di non vaccinarsi". L'indirizzo di Berlino è quello di rendere sconveniente non vaccinarsi. Sempre a partire dall'11 ottobre i tamponi richiesti ai non vaccinati per accedere all'interno di locali non saranno più gratuiti e alcuni land potranno limitare l'ingresso negli stadi o nei ristoranti ai soli vaccinati. I tedeschi che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 74% a fronte della media europea pari al 72,4%.

Don Camillo Questo per chi pensava che la "dittatura sanitaria" fosse solo italiana. Grazie sputnik per averci informato. 1

