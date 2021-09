https://it.sputniknews.com/20210922/covid-cina-harbin-in-semi-lockdown-a-causa-dei-nuovi-contagi-13002668.html

Covid Cina, Harbin in semi-lockdown a causa dei nuovi contagi

Ben 16 contagi sui 21 rilevati in tutto il Paese sono stati registrati ad Harbin. 22.09.2021, Sputnik Italia

La città nord-orientale cinese di Harbin, 10 milioni di abitanti, è stata posta in regime di semi-lockdown, in seguito alla segnalazione dei primi casi di COVID-19 dallo scorso mese di febraio.Tre dei 16 nuovi casi locali segnalati in Cina martedì erano ad Harbin, capoluogo della provincia dello Heilongjiang, ha riferito oggi la Commissione sanitaria nazionale. Gli ultimi casi trasmessi localmente, segnalati in città, erano stati il ​​4 febbraio.L'amministrazione cittadina ha promesso di completare un primo ciclo di test su tutta la città entro giovedì e ha invitato i residenti ad astenersi dall'uscire dalle loro abitazioni a meno di stretta necessità.È stato inoltre imposto il divieto di lasciare la città, se non per motivi essenziali, e coloro che lo fanno devono produrre la prova dell'esito negativo del test entro 48 ore dalla partenza.La città ha sospeso anche le lezioni in presenza in tutti gli asili, le scuole primarie e le scuole superiori per una settimana a partire da oggi.Stando ai dati ufficiali, forniti dalle autorità sanitarie di Pechino, in Cina, finora, sono stati registrati 95.810 casi di infezione da Covid-19, a fronte di un numero di vittime confermate pari a 4.636.

