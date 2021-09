https://it.sputniknews.com/20210922/covid-borgonzoni-cinema-e-teatri-al-100-di-capienza-13009501.html

"La capienza dei cinema e teatri deve arrivare il prima possibile al 100%", così la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, riporta Ansa. "Questo accade già - precisa - in Nazioni come Germania e Francia".In queste ore, intanto, arriva l'apertura del governo, al lavoro per estendere la capacità di cinema e teatri al 75-80% e riaprire le discoteche già da ottobre grazie al Green Pass.Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha confermato ieri ai microfoni di Radio 1 l'indirizzo dell'esecutivo di procedere ad un ampliamento delle capienze per teatri e cinema. Sarà decisivo il 30 settembre, giornata in cui si unirà il Cts per una valutazione.Nei giorni scorsi, anche il ministro della Cultura, Dario Franceschini, e il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, avevano caldeggiato questa proposta.Limiti attuali in cinema e teatriAttualmente, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto hanno una capienza massima del 50% e fino a 2500 posti, al chiuso, o fino a 5000 posti, per gli spettacoli all’aperto, ma in zona bianca. Il numero di posti varia in base alla capienza della sala cinema o teatro.

