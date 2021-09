https://it.sputniknews.com/20210922/consigliere-del-presidente-ucraino-illeso-dopo-un-attentato--13001652.html

Consigliere del presidente ucraino illeso dopo un attentato

Consigliere del presidente ucraino illeso dopo un attentato

Gli attentatori hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco, che hanno colpito l'autista del funzionario, ferendolo in modo grave. 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T10:35+0200

2021-09-22T10:35+0200

2021-09-22T10:40+0200

mondo

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/9329541_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_bc1b6b8c64a1de60a9b011608173f269.jpg

Il consigliere del presidente ucraino, Serhiy Shefir, è sopravvissuto ad un tentato di omicidio, ma il suo autista è rimasto ferito a causa di alcuni colpi di arma da fuoco.Lo ha riportato oggi il quotidiano Strana.UA, citando una fonte anonima:Sul posto sono al lavoro squadre della polizia investigativa ed è in corso un'operazione speciale di polizia per identificare e bloccare gli aggressori, la cui identità rimane per ora sconosciuta.

vero vera Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

francescoslossel Esponenti che sembrano dei mafiosi... 0

2

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, ucraina