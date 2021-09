https://it.sputniknews.com/20210922/comandanti-usa-e-israele-uccisi-la-scorsa-estate-dalla-resistenza-in-vendetta-per-soleimani-12997978.html

Comandanti USA e d'Israele uccisi la scorsa estate dall'Asse di Resistenza per vendicare Soleimani

L'Asse della Resistenza, la scorsa estate, avrebbe effettuato attacchi contro un alto ufficiale americano e uno israeliano, in rappresaglia per l'assassinio... 22.09.2021, Sputnik Italia

Due alti ufficiali, un americano e un israeliano, la cui morte, dalle fonti ufficiali, questa estate era stata attribuita a cause naturali, sarebbero invece stati uccisi in un'operazione militare a Erbil, nel nord dell'Iraq, secondo una fonte di sicurezza di alto livello all'interno dell'alleanza mediorientale, citata nel rapporto.Willis sarebbe morto in un evento non bellico alla base di Al-Udeid in Qatar, secondo la dichiarazione del Pentagono di fine giugno, che non ha fornito ulteriori informazioni sulla causa della morte. Era il comandante del 210th Red Horse Squadron, un'unità di 130 membri che "fornisce all'ingegneria civile capacità di risposta rapida per condurre operazioni in ambienti remoti e ad alta minaccia", secondo Stars and Stripes, un giornale militare ufficiale.Asman, a sua volta, è morto il 1° luglio, "dopo essere collassato durante un allenamento di fitness in una base militare nel centro di Israele", secondo la versione dei media israeliani. Durante i suoi 25 anni di carriera, ha prestato servizio militare attivo in Libano e a Gaza, tra gli altri luoghi.Dopo il presunto tentativo di sabotaggio, da parte di Israele, all'impianto nucleare iraniano di Natanz, all'inizio di quest'anno, gli attacchi alle navi di entrambe le parti nelle acque della zona e l'uccisione dello scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, lo scorso novembre, il primo incidente di tale rappresaglia si è verificato a metà aprile.L'Iran ha condannato gli assassini di Soleimani e al-Muhandis come "terrorismo di stato" e ha promesso di eliminare la presenza americana nella regione come atto finale di vendetta, continuando intanto a fare pressioni sull'Iraq per costringere le forze statunitensi a lasciare il suo suolo.Ad aprile, l'ex ministro della Difesa iraniano, il generale di brigata Amir Hatami, ha affermato che le forze di resistenza erano diventate una potenza significativa nella regione, con l'obiettivo di affrontare, in primo luogo, gli Stati Uniti e Israele."Oggi, i fronti di resistenza costituiti da Iran, Siria, Iraq, Libano, Yemen, ... contro gli Stati Uniti e il regime sionista non sono solo passivamente imbattuti, ma sono considerati i vincitori dei campi di battaglia", ha detto, secondo un Rapporto dell’agenzia iraniana, Farsi News.Iran, Siria, le milizie delle Forze di mobilitazione popolare irachene e l'organizzazione politica e militante libanese Hezbollah costituiscono l'"Asse della resistenza", noto anche come il "Fronte della resistenza". Queste forze hanno anche operato congiuntamente per contrastare i terroristi nella regione, incluso Daesh*.Il generale Soleimani, ex comandante della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC), insieme ad al-Muhandis, il vice comandante dell'Hashd al-Shaabi in Iraq, venne ucciso in un attacco mirato di droni statunitensi all'aeroporto internazionale di Baghdad nel gennaio 2020.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri stati

EBM Pataglia contro i sionisti e USA pe4 uccisione del Genrale Iraniano continua fino alla fine di caturare il mandante: Demente Trump e criminale Benyamin Netanyau 1

1

