https://it.sputniknews.com/20210922/aspettando-il-north-stream-mai-il-gas-e-costato-cosi-caro-agli-europei-13007507.html

Aspettando il North Stream: mai il gas è costato così caro agli europei

Aspettando il North Stream: mai il gas è costato così caro agli europei

Sputnik approfondisce per voi la durata dei rincari del gas e il guadagno della Russia da queste fluttuazioni. 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T15:10+0200

2021-09-22T15:10+0200

2021-09-22T15:10+0200

gas

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/12811127_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6e75680170f8e52c7a097bfc20dc764c.jpg

Il mercato del gas è impazzito. La crescita incontrollata è stata soppiantata da un brusco crollo. Dopo il picco a 0,97 dollari al metro cubo il prezzo è sceso a 0,75. Ma è ancora presto per parlare di stabilizzazione, secondo gli economisti. I prezzi potrebbero raggiungere anche la soglia di 1 dollaro al metro cubo.Fluttuazioni di prezzoMercoledì scorso alle 9 del mattino il futuredi ottobre sul gas ha raggiunto 0,84 dollari al metro cubo. Alle 10:30 aveva già guadagnato un decimo e a metà giornata era a quota 0,97.Ma a fine giornata era tornato a quota 0,8. Giovedì invece è ripartito a 0,77.I prezzi non possono aumentare in maniera costante. Ci sono delle soglie naturali. Dopo un’impennata ci sarà un crollo. Talvolta per la correzione servono 2-3 giorni, poi si può produrre un nuovo aumento. Pertanto la soglia psicologica del dollaro per metro cubo non è più un sogno per gli esportatori, ma una prospettiva più che plausibile. Non ora, ma nei mesi a venire.I prezzi sono spinti verso l’alto dalla carenza di idrocarburi. I serbatoi europei sotterranei di gas sono quasi vuoti a causa del lungo inverno freddo. A gennaio Gazprom ha dovuto aumentare tempestivamente le forniture di gas. Le esportazioni sono aumentate anche in Asia, dove l’inverno è stato rigido. Sono quindi aumentati vertiginosamente i prezzi spot (che disciplinano le quotazioni della materia prima venduta a condizione che si effettui una fornitura tempestiva).Gli hub di distribuzione del gas non sono riusciti nemmeno a riprendersi prima dell’arrivo dell’afa anomala. In Europa i condizionatori sono stati usati a tutte le ore. Le centrali elettriche a gas sono state costrette ad aumentare di diverse volte i loro volumi di produzione.L’UE aveva previsto un calo dei prezzi, ma la corsa dei prezzi non ha fatto altro che intensificarsi. E ora si prevede un altro inverno rigido.La stagione in cui si selezionano gli idrocarburi per l’inverno comincia a metà ottobre. È giunto il momento di integrare le riserve che, rispetto all’anno scorso, sono calate di circa un terzo.È stato rimandato anche l’avvio delle attività del North Stream 2 che avrebbe dovuto ridurre le fluttuazioni del mercato.Secondo Aleksey Miller, presidente di Gazprom, il primo ottobre le forniture non saranno ancora cominciate.L’UE, però, non può permettersi un rallentamento del processo di avviamento del gasdotto. “Anzi, deve assolutamente accelerarlo. La domanda di gas russo è elevata. Inoltre, il North Stream 2 porrà fine alla corsa dei prezzi”, sostiene Oleg Cherednichenko, docente della Facoltà di economia presso l’Università economica russa G. B. Plehanov (REU).Si è rivelata poco affidabile anche l’energia rinnovabile su cui tanto fanno affidamento in Occidente. E non è la prima volta. Il debole vento del Mar del Nord ha di fatto privato l’intera regione di energia elettrica. La generazione di energia ha registrato un calo del 20%. I prezzi si sono impennati. Secondo l’agenzia ICIS, da agosto in Gran Bretagna i prezzi per megawattora sono triplicati. Da settembre dello scorso anno sono settuplicati toccando i 331 euro. Il massimo storico degli ultimi 20 anni. In Germania, invece, sono triplicati salendo a quota 130 euro.Solo grazie agli idrocarburi tradizionali è stato possibile compensare le perdite e soddisfare la domanda anzitutto di gas per stabilizzare i prezzi del quale è assolutamente necessario il North Stream 2.Gli europei non si fidano più degli altri fornitori. La Norvegia ha avuto problemi ai suoi giacimenti. Sono calate le forniture algerine perché l’Algeria stessa non ha abbastanza gas. I produttori di GNL vogliono guadagnare sempre più e vendono solo a chi paga di più.Anche gli speculatori hanno contribuito alle fluttuazioni del mercato “giocando” con i futures sul gas. Le grandi società del settore stanno gonfiando di proposito l’isteria causata dalla nuova carenza di idrocarburi.Vendi finché compranoAi prezzi odierni è difficile persino per i più manifesti detrattori del progetto parlare di minaccia del North Stream 2. A questo assunto sfugge però Kiev.Infatti, l’Ucraina incolpa nuovamente la Russia di aver provocato l’ennesima crisi del mercato del gas. Come se il monopolio russo non stia incrementando intenzionalmente le forniture. Ma si tratta di illazioni infondate in quanto la società russa ha adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali.“Oggi la priorità è il mercato interno alla luce delle calamità naturali. Nessuno ha intenzione di tenere l’Europa al guinzaglio per il tema del gas”, osserva Oleg Cherednichenko.Probabilmente Gazprom potrebbe dare di più all’Europa, ma questo non avrebbe senso da un punto di vista commerciale.Incrementando i volumi delle forniture, bisognerebbe far passare più gas dall’Ucraina. Ma l’accordo sul gas di transito prevede dazi aggiuntivi per volumi ulteriori.I consumi reali di gas dei cittadini europei si differenzia in maniera sostanziale da quelli di Borsa. La stragrande maggioranza del gas viene venduto non ai prezzi spot, ma in base ad accordi che disciplinano forniture di diversa urgenza. Pertanto, la Russia non gode di guadagni extra in tal senso.Ci sono ragioni di pensare che sia davvero così e, nello specifico, l’ormai maturo fabbisogno interno della Russia nell’ambito di un più ampio progetto di gassificazione. Aumentano le forniture anche a beneficio dei Paesi asiatici.Se Gazprom non si affretta a riempire i serbatoi europei, può guadagnare di più.Mosca potrebbe contare su vantaggiosi accordi con l’Austria, la Slovacchia e i Paesi balcanici. Questi compreranno più gas per il proprio fabbisogno interno e per la futura rivendita sul mercato spota prezzi maggiorati.

https://it.sputniknews.com/20210920/il-ruolo-dei-futures-e-della-speculazione-nellaumento-del-prezzo-del-gas-12976717.html

https://it.sputniknews.com/20210915/nord-stream-2-quanto-manca-al-lancio-lavrov-liter-tedesco-non-e-veloce-si-parla-di-inizio-2022-12918011.html

https://it.sputniknews.com/20210921/previsioni-per-le-riserve-naturali-della-russia-petrolio-per-30-anni-e-gas-per-70-anni-12981530.html

https://it.sputniknews.com/20210917/caro-gas-i-paesi-del-sud-europa-chiedono-una-reazione-della-ue-draghi-protegger-i-piu-deboli-12952684.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gas, nord stream 2