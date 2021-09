https://it.sputniknews.com/20210922/allarme-dia-cresce-la-mafia-dei-colletti-bianchi-il-pnrr-nelle-mire-dei-clan-12999180.html

Allarme Dia: cresce la Mafia dei colletti bianchi, il Pnrr nelle mire dei clan

Allarme Dia: cresce la Mafia dei colletti bianchi, il Pnrr nelle mire dei clan

Nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia consegnata mercoledì mattina al Parlamento emerge una "grave contaminazione" dell'economia legale da... 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T11:30+0200

2021-09-22T11:30+0200

2021-09-22T11:30+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/22/08/220839_0:222:2853:1827_1920x0_80_0_0_27a687aa70f0b94ecdd790ad6ba84f3b.jpg

La pandemia di Covid-19 ha rafforzato la capacità imprenditoriale delle mafie ed il radicamento sul territorio dei clan, saldando anche i legami con la criminalità transnazionale, tramite sodalizi stranieri. È quanto emerge dalla relazione della DIA sul secondo semestre del 2020 consegnata stamattina al Parlamento.La capacità imprenditoriale delle mafieIl rapporto evidenzia la tendenza della mafia "ad infiltrare in modo capillare il tessuto economico e sociale ‘sano’", che si è evidenziata ulteriormente per effetto della pandemia. Le organizzazioni criminali sono sempre più interconnesse con il tessuto imprenditoriale e lavorano per ampliare la propria sinergia con i colletti bianchi, "sostituendo l'uso della violenza, con linee d'azione di silente infiltrazione".La Covid Economy ha accresciuto la capacità imprenditoriale delle mafie, accelerando quel "processo di trasformazione e 'sommersione' già in atto da tempo, senza però rinunciare del tutto all'indispensabile radicamento sul territorio e a quella pressione intimidatoria che garantisce loro la riconoscibilità in termine di 'potere' criminale".Il radicamento territoriale Sono 46 le cosche locali attive in diverse regioni italiane, tra cui 25 in Lombardia, 14 in Piemonte e 3 in Liguria. L'attività criminale di Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta non si ferma al confine italiano: i clan operano anche in alcuni Paesi europei come Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Repubblica Slovacca, Romania e Malta, nonché in Australia, Canada e Usa.La crisi economica, dovuta alla pandemia di Covid-19, ha rappresentato un'opportunità per i clan, con particolare riferimento alle consorterie campane, per "strumentalizzare a proprio vantaggio" le difficoltà delle imprese.Questa strategia mafiosa, inoltre, “si rivelerebbe utile anche per il riciclaggio e per l’infiltrazione nei pubblici appalti”.Fondi europei nel mirino delle mafieMafia, Camorra e 'Ndranghera mirano ai fondi del Pnrr. Questo l'allarme lanciato dalla Dia.I clan “potrebbero rivolgere le proprie attenzioni operative verso i fondi comunitari che giungeranno a breve, grazie alle iniziative del governo, per assicurare un tempestivo sostegno economico in favore delle categorie più colpite dalle restrizioni rese necessarie dall'emergenza sanitaria”, avvertono gli analisti della Dia.La mafia cambia pelleLa "metamorfosi evolutiva" in atto nelle organizzazioni criminali è confermata dalla riduzione delle "strategie cruente", per "concentrarsi progressivamente sulla silente infiltrazione del sistema imprenditoriale”.Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nel secondo semestre si registra un calo degli omicidi di tipo mafioso, che passano da 125 a 121, e delle associazioni mafiose, da 80 a 41. Di contro, aumentano i delitti connessi alla gestione illecita dell'imprenditoria, alle infiltrazioni nei settori produttivi e agli accaparramenti di fondi pubblici.Gli episodi di corruzione e concussione sono passati da 20 a 27, l'induzione indebita a dare o promettere utilità da 9 a 16, il traffico di influenze illecite da 28 a 32, la turbata libertà degli incanti da 28 a 32.Le nuove attività mafioseL'evoluzione della mafia ne estende il campo di azione verso un nuovo tipo di attività, anche legate allo sviluppo delle tecnologie. Il rapporto evidenzia una vera e propria sinergia tra mafia e colletti bianchi, che gestiscono le attività economiche delle organizzazioni mafiose, sul territorio italiano e all'estero.Un altro settore di interesse è il contrabbando di prodotti energetici, che consente di immettere nel mercato prodotti ad un prezzo inferiore a quello praticato dalle compagnie energetiche. Infine, emerge come i clan facciano sempre più ricorso alle criptovalute, come bitcoin e il Monero, per sfuggire ai tracciamenti e al monitoraggio bancario.

https://it.sputniknews.com/20210903/omicidio-dalla-chiesa-mattarella-ricorda-il-prefetto-ucciso-dalla-mafia-12769691.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia