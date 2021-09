https://it.sputniknews.com/20210922/alitalia-altavilla-irrealistica-la-valutazione-del-brand-13002237.html

Alitalia, Altavilla: "Irrealistica la valutazione del brand"

Alitalia, Altavilla: "Irrealistica la valutazione del brand"

La gara della cessione del marchio partirà dal prezzo base di 290 milioni di euro. 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T12:31+0200

2021-09-22T12:31+0200

2021-09-22T14:23+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/9556306_0:139:1921:1219_1920x0_80_0_0_72691a136d3c0177a6cadbcd5b092765.jpg

Il bando per il brand Alitalia "ci ha sorpresi, il valore è irrealistico". Lo ha detto il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, a margine dell’audizione sul piano industriale della newco alla commissione Trasporti della Camera, riferendosi alla base d’asta di 290 milioni per il marchio. Assieme a lui è stato sentito anche l’amministratore delegato Fabio Lazzerini.La partenza di ItaIn audizione, Altavilla ha escluso "assolutamente" l'ipotesi di slittamenti per l’avvio dei voli regolari di Ita, che "deve partire il 15 ottobre, per il semplice motivo che Alitalia il 15 ottobre non vola più".Le assunzioniSono già in corso le assunzioni dei nuovi dipendenti di Ita, selezionati sulla base "dei curriculum, del merito e dell'esperienza", spiega Altavilla.In merito alle voci su retribuzioni di Ita inferiori a quelle di Alitalia, Altavilla replica che non solo "le retribuzioni dei dipendenti Ita sono assolutamente allineate", ma in alcuni casi "anche superiori a quelle degli altri full service carrier, come appena dimostrato alla commissione".Il 5 ottobre è prevista la convocazione dell'assemblea del Senato per l'informativa del ministro dell'Economia, Daniele Franco, sulla strategia del piano industriale di Ita, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia