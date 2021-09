https://it.sputniknews.com/20210922/addio-a-forza-italia-in-tre-passano-alla-lega-13005899.html

Addio a Forza Italia: in tre passano alla Lega

Addio a Forza Italia: in tre passano alla Lega

Lasciano tre azzurri della Lombardia, tra cui il presidente del Consiglio Regionale. L'annuncio arriva in conferenza stampa da Matteo Salvini. 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T15:12+0200

2021-09-22T15:12+0200

2021-09-22T15:12+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/10437100_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_9834c139186cdb354ef69b7f245b3423.jpg

Terremoto dentro Forza Italia in Lombardia, per l'addio di tre esponenti regionali di spicco che passano alla Lega. Lasciano il partito di Silvio Berlusconi il presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi, il consigliere regionale lombardo, Mauro Piazza, e Daniele Nava, ex presidente della provincia di Lecco e sottosegretario della giunta Maroni. Lo ha annunciato stamattina in conferenza stampa Matteo Salvini, che risponde così alla crisi più delicata della sua leadership.Salvini ha chiarito che non "c'è una competizione interna" al centrodestra e l'importante è che "cresca la forza di Regione Lombardia“, evidenziando che il "processo di crescita" della Lega non è "solo lombardo, ma nazionale ed irreversibile".Il leader del Carroccio ha inoltre riferito che, attualmente, “non entrano nella Lega solo due consiglieri regionali, un sottosegretario, ma alcune centinaia di amministratori locali, che per me valgono più di deputati, senatori e ambasciatori”, e annuncia che nei prossimi giorni "entreranno in Lega alcuni parlamentari di diversi partiti, non solo di centrodestra”.Con l'ingresso in Lega dei tre azzurri, Salvini risponde alle polemiche interne scatenate sul Green Pass e culminate con l'abbandono dell'eurodeputato Francesco Donati.Il terremoto in Forza Italia LombardiaIn vista delle elezioni comunali di Milano, l'abbandono dei tre azzurri fa tremare il partito di Forza Italia, proprio nella regione Lombardia.Fermi spiega le ragioni della sua scelta, maturata dopo la "volontà di Matteo Salvini di allargare i confini della Lega aprendosi all'area liberale" e per uscire dall'"ambiguità in cui FI è un po' caduta nell'ultimo periodo".Ma gli addii non potrebbero finire qui. Sul partito di Silvio Berlusconi pesano i sondaggi, che danno Forza Italia tra il 6 e il 7 per cento alle amministrative del 3 e 4 ottobre. Se queste previsioni fossero confermate, l'esodo iniziato nel 2018 potrebbe proseguire.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia