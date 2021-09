https://it.sputniknews.com/20210922/13006786.html

Mediterranean Aerospace Matching, Israele presenta i droni per il trasporto beni e servizi in Puglia

Mediterranean Aerospace Matching, Israele presenta i droni per il trasporto beni e servizi in Puglia

Arriva da Israele un rivoluzionario progetto per i trasporti via drone di beni e servizi. 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T23:25+0200

2021-09-22T23:25+0200

2021-09-22T23:25+0200

tecnologie

droni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/12933968_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95606988c0cca85835a1b02000b35426.jpg

Partecipazione israeliana all'evento internazionale, il ''Mediterranean Aerospace Matching'', in corso a Taranto fino al 24 settembre, realizzato con il contributo della Regione Puglia, dell'ITA (Italian Trade Agency), dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), dell'ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e di altri importanti enti, con il supporto di Leonardo e Intesa SanPaolo.L'apporto israeliano è dato da tre relatori, il primo dei quali ha esposto l'ambizioso progetto della creazione di corridoi aerei per la circolazione di droni che trasporteranno beni e servizi, quali ad esempio medicinali, esami medici, materiale sanitario e di emergenza, cibo e svariati prodotti, stimolando così le applicazioni in campo civile per questa tecnologia.Sono state eseguite nei mesi di marzo e giugno, ha raccontato, nella città di Herera, due delle otto simulazioni previste dal programma chiamato NAMAA (acronimo ebraico per 'Trasporto Aereo Urbano'), che hanno dimostrato la fattibilità del progetto, facendo prevedere un futuro, non poi così remoto, in cui voleranno simultaneamente più droni immersi in un cielo smart. "L'Israel National Drone Initiative (INDI) - ha spiegato Ofer Lapid, Technology Leader presso l'Israel Innovation Authority - viene lanciato nel 2020 allo scopo di creare un ecosistema alla consegna eseguita dai droni che sia economicamente sostenibile''.Un consorzio governativo che comprende tra gli altri l'Israel Commercial Aviation Authority, l'Israel Innovation Authority e l'Ayalon Highways - per citarne alcuni si propone di fornire una sandbox sperimentale e della regolamentazione di supporto. Il relatore ha riferito che si è partiti con una quota di circa 700 voli all'anno, per arrivare ad oggi a più di 1500 voli.Domani relazionerà Yossi Yamin, Chairman e R&D CEO presso SpacePharma, startup che ha sviluppato un mini-laboratorio per la realizzazione di importanti esperimenti medici e che è contenuto nel satellite Dido III lanciato nel settembre 2020 nell'ambito di una collaborazione scientifica tra Italia e Israele. Venerdì sarà la volta invece di Noemie Alliel, Director di Starbust Aerospace, acceleratore d'impresa che opera nel settore dell'aerospazio.L’evento ha luogo il 22,23 e 24 Settembre 2021 presso l’aeroporto di Grottaglie (TA).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tecnologie, droni