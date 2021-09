https://it.sputniknews.com/20210922/-la-russia-la-minaccia-principale-per-la-patria-alto-funzionario-dellesercito-degli-stati-uniti-13003965.html

“È la Russia la minaccia principale per la Patria”: Alto funzionario dell'esercito degli Stati Uniti

“È la Russia la minaccia principale per la Patria”: Alto funzionario dell'esercito degli Stati Uniti

Le capacità militari della Russia rappresentano una minaccia più seria per gli Stati Uniti, rispetto a quella cinese, ha affermato il Generale Glen D... 22.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-22T17:41+0200

2021-09-22T17:41+0200

2021-09-22T17:41+0200

mondo

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/243/25/2432557_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_ac097f92de24677edd8fb8d4eff366ad.jpg

"Oggi la Russia è la principale minaccia militare per la patria. Non è la Cina, è la Russia", ha detto VanHerck all'Air Force Magazine nella tarda serata di martedì.Mentre la Cina rimane la "minaccia esistenziale a lungo termine" per gli Stati Uniti, la Russia oggi prevale in termini di equipaggiamento militare, come "sottomarini, bombardieri, missili da crociera", secondo le affermazioni del funzionario.Mosca e Pechino sono state in cima alla lista delle minacce militari agli Stati Uniti, secondo Washington, negli ultimi dieci anni. A maggio, il Capo di Stato Maggiore, Generale Mark Milley, ha affermato che il governo degli Stati Uniti lavorerà per studiare gli sviluppi nelle capacità di combattimento di Russia e Cina.

Irina Derefko Siete voi stessi la principale minaccia per gli USA. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa