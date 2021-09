https://it.sputniknews.com/20210921/viminale-ecco-lidentikit-delle-societa-a-rischio-di-infiltrazione-criminale-12991465.html

Viminale, ecco l’identikit delle società a rischio di infiltrazione criminale

Viminale, ecco l’identikit delle società a rischio di infiltrazione criminale

Il Ministero dell’Interno ha creato un profilo di azienda tipo che, più di altre, è a rischio infiltrazione mafiosa. Esposte in affanno, ma con un potenziale... 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T18:10+0200

2021-09-21T18:10+0200

2021-09-21T18:10+0200

economia

mafia

criminalità

criminalità organizzata

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/11201349_0:170:3337:2047_1920x0_80_0_0_243282724f821f896b5e8d6ed7582a23.jpg

Grazie a degli indicatori, infatti, è possibile capire quali sono i punti deboli di una attività commerciale sana, che possono trasformarla in una “lavanderia di soldi sporchi” delle mafie o in una società che partecipa a gare di appalto pubblico, ma che dietro cela la presenza di cosche mafiose.In particolare, il Viminale ora tiene sotto controllo tutte quelle imprese che sono state acquistate durante il credit crunch legato alla pandemia.Sono tenute sotto stretta osservazione anche quelle società di fresca costituzione che hanno un business plan onnicomprensivo, che va dai lavori di costruzione alla fornitura di attrezzature farmaceutiche.Monitorato anche il canale online per verificare la corrispondenza tra quanto presentato sul sito web, o sui canali social, e quanto realmente la società compie. Da questo punto di vista, si cerca la coerenza e la corrispondenza tra l’attività realmente svolta e quanto pubblicato.L’identikit delle società vulnerabili e soggette alle infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali è stato presentato questa mattina a Roma, durante una due giorni (21 e 22 settembre) dedicata all’azione delle forze di polizia dell’Unione Europea, per contrastare le infiltrazioni criminali nelle gare di appalto con fondi provenienti dal Next Generation EU.In sette anni, dovranno essere spesi oltre 750 miliardi di euro, a cui si aggiungono i fondi dell’ordinario Bilancio settennale della Commissione Europea.All'evento, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha indirizzato un suo messaggio.

antonio bonvecchio una società dipendente dalla Finanza Privata Occidentale 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, mafia, criminalità, criminalità organizzata