"Siamo disponibili al confronto, ma in sede istituzionale", ha fatto sapere la Fiom-Cgil di Firenze, "e chiediamo che sia il ministero dello Sviluppo economico a convocare gli incontri", scrive l’agenzia di stampa Ansa.L'incontro è stato infatti convocato dall'azienda Gkn, che lo aveva annunciato ieri con un comunicato stampa.I sindacati hanno ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Firenze l’annullamento del licenziamento collettivo fatto dall’azienda ad inizio estate, di fatto costringendo l’azienda a dover riprendere la produzione e a pagare gli stipendi regolarmente.Ora che il tribunale ha dato torto all’azienda, ecco la convocazione dell'incontro per dare corso all'informativa e alla consultazione dell'art. 9, prima parte, del contratto collettivo nazionale, nonché al confronto menzionato nell'accordo aziendale del 9 luglio 2020: ossia, secondo quanto ha dichiarato Gkn, ciò che ha ordinato il Tribunale di Firenze nella sentenza con cui ieri ha revocato la procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei 422 dipendenti della fabbrica di Campi Bisenzio, riporta ancora l’Ansa.

21.09.2021

Vertenza Gkn: dopo l'annullamento del licenziamento, i sindacati disertano l'incontro con l'azienda

