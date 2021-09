https://it.sputniknews.com/20210921/vaccinazione-anti-covid-jj-pubblica-dati-sui-benefici-della-dose-di-richiamo-12993502.html

Vaccinazione anti-Covid, J&J pubblica dati sui benefici della dose di richiamo

Vaccinazione anti-Covid, J&J pubblica dati sui benefici della dose di richiamo

Secondo J&J, la dose di richiamo del proprio siero anti-Covid aumenta di diverse volte il numero di anticorpi. 21.09.2021

Johnson & Johnson ha pubblicato nuovi dati, in base a cui una dose di richiamo del proprio vaccino, somministrata due mesi dopo la prima iniezione, aumenta il numero di anticorpi da 4 a 6 volte, mentre gli anticorpi crescono di 9-12 volte se la seconda dose (il vaccino di J&J è monodose) viene somministrata sei mesi dopo la prima iniezione.La società J&J ha riferito che il suo vaccino monocomponente ha mostrato un'elevata efficienza: il 79% contro il contagio da Covid e l'81% contro l'ospedalizzazione in caso di infezione.I dati provengono da uno studio a cui hanno partecipato 390mila persone vaccinate con J&J, mentre circa 1,5 milioni non erano vaccinate. La dose di richiamo, somministrata due mesi dopo il primo vaccino, ha fornito una protezione del 94% contro l'infezione da COVID-19 negli Stati Uniti, secondo l'azienda.Si nota che l'introduzione di una dose di richiamo a sei mesi dalla prima vaccinazione aumenta la quantità di anticorpi di 9 volte, nella prima settimana dopo l'iniezione, e di 12 volte, durante le quattro settimane successive, indipendentemente dall'età.Il vaccino sviluppato da Janssen, società farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, prevede una sola dose e si basa su una piattaforma adenovirale. Ha dimostrato un'efficacia tra il 66% e il 72% per prevenire lo sviluppo del Covid in forma sintomatica a distanza di un mese dalla vaccinazione, mentre l'efficacia contro il decorso grave della malattia è dell'85%.

marco paradigma Ancora con queste bestialità. Non serve a niente indurre l'ospite a produrre montagne di anticorpi datati se il virus circolante usa nuovi recettori non coperti dal vaccino. E vale anche per i preparati mRna. La verità è che vogliono avvelenare la gente con le proteine Spike (e qualcos'altro che non si può dire). 1

VR80 Quandi vediamo..tutti sono idioti tranne la Russia che fa i richiami con lo Sputnik V che non é diverso da quello iniziale. 0

