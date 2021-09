https://it.sputniknews.com/20210921/uccisa-dal-sesso-estremo-uomo-di-56-anni-a-processo-per-omicidio-colposo-12994506.html

Uccisa dal sesso estremo, uomo di 56 anni a processo per omicidio colposo

Secondo quanto ricostruirono i carabinieri la donna morì a seguito di soffocamento durante un rapporto intimo con un uomo di un anno più grande di lui. 21.09.2021, Sputnik Italia

La donna, morta all’età di 55 anni, non fu soccorsa dall’uomo e fu ritrovata morta in data 17 febbraio 2020 in un hotel nel centro storico di Firenze. Ora il Tribunale di Firenze rinvia a giudizio il 56 enne per omicidio.L’uomo in quei giorni non disse nulla della donna morta che rimase in camera, si limitò soltanto a pagare una notte in più specificando che sarebbe rimasta soltanto la donna.Lui intanto aveva prenotato presso un altro albergo a Pisa, dove i carabinieri lo ritrovarono arrestandolo.

