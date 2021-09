https://it.sputniknews.com/20210921/sudan-sventato-tentativo-di-colpo-di-stato-12984288.html

Sudan, sventato tentato colpo di Stato. Fermati oltre 40 ufficiali coinvolti

Secondo i media, alcuni carri armati sarebbero apparsi per le strade della capitale sudanese Khartoum, durante un tentativo di colpo di Stato. 21.09.2021, Sputnik Italia

Un tentato colpo di Stato ha avuto luogo in Sudan, riferisce il canale televisivo satellitare pan-arabo libanese al-Mayadeen.Secondo fonti del governo sudanese, sarebbero state prese misure per trattenere un numero limitato di persone coinvolte nel tentato golpe, in cui i ribelli avrebbero cercato di prendere, prima di tutto, il controllo della radio di Stato a Omdurman, sull'altra sponda del fiume Nilo, vicino alla capitale Khartoum, dicono i rapporti.Più di 40 ufficiali coinvolti nel tentativo di colpo di Stato in Sudan sono stati arrestati e attualmente sono detenuti, ha riferito Al-Jazeera TV, citando una fonte del governo sudanese.L'esercito ha arrestato gli ufficiali che stavano pianificando il complotto militare, affermano le fonti.Nell'aprile 2019 si era già verificato un colpo di Stato militare in Sudan, innescato da massicce proteste popolari, iniziate nel dicembre 2018, nel mezzo di una profonda crisi economica e del calo del tenore di vita. Il presidente Omar al-Bashir, che aveva governato per 30 anni, venne rimosso dal potere e successivamente imprigionato.A fine agosto 2019, il capo del consiglio militare di transizione del Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, ha prestato giuramento come capo del Consiglio sovrano del Paese. Il 21 agosto 2019 ha prestato giuramento il nuovo primo ministro del Sudan, Abdullah Hamdok. Le autorità militari e civili hanno concordato un periodo di transizione per riforme politiche ed economiche su vasta scala.

speculator So che non è proprio la ragion d'essere di Sputnik ma sarebbe carino avere negli articoli qualche suggerimento di giornale del paese cui l'articolo parla, specie se son paesi per noi poco noti, es. del Sudan conosco il Sudan Tribune (in lingua inglese), ora non ho interessi specifici sull'attualità Sudanese ma in genere conoscere stampa locale in lingue che mediamente conosciamo aiuta l'informazione e nel caso aiuta voi a schivare un po' del fango che i neoliberisti vi riversano contro ad ogni parvenza d'occasione :) 0

