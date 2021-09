https://it.sputniknews.com/20210921/strappo-nella-lega-leurodeputata-donato-lascia-il-partito-12985497.html

Strappo nella Lega: l'eurodeputata Donato lascia il partito

Strappo nella Lega: l'eurodeputata Donato lascia il partito

L'eurodeputata Francesca Donato prende un'importante decisione, dopo le significative divergenze di opinione in merito alla questione green pass. Nell'abbandonare il partito, l'eurodeputata spalanca le porte ad importanti dichiarazioni:Eletta nel 2019, la Donato era diventata negli ultimi mesi una delle più grandi antagoniste alla linea governista del partito, in specie in merito alla questione del green pass e dei vaccini contro il Covid-19. L'annuncio viene dato dall'eurodeputata in via ufficiale in un intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, dopo alcuni giorni di riflessione, non senza rammarico, ma con un addio tutt'altro che pacifico. La Lega, a sentire le parole dell'eurodeputata, sarebbe una polveriera pronta ad esplodere, come indicato da numerosi analisti ed osservatori.Il capo del Carroccio si troverebbe così in una posizione alquanto delicata, trovandosi oltretutto in posizione di minoranza, a fronte della posizione maggioritaria in appoggio alla linea di governo, saldamente sostenuta dai presidenti di regione e dai ministri, capeggiati da Giancarlo Giorgetti, vicesegretario del partito, e ministro Draghi dello sviluppo economico.Da qui il rischio di una scissione. L'eurodeputata ha postato sul suo blog un messaggio di ringraziamento, annunciando il proseguire della sua battaglia politica. Bisogna evidenziare un motivo plausibile della rottura dell'eurodeputata con i vertici, alla luce del recente bisticcio avuto in TV con l'epidemiologa Salmaso, almeno se si guarda con attenzione alle sue stesse parole:Visto poi che l'eurodeputata ha elogiato l'operato di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, sembrerebbe che il suo futuro vada in quella direzione, ma è presto per trarre delle conclusioni.

