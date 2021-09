https://it.sputniknews.com/20210921/si-e-rotto-qualcosa-commissario-ue-commenta-le-relazioni-con-lusa-dopo-laccordo-aukus-12991126.html

"Si è rotto qualcosa": Commissario UE commenta le relazioni con l'USA dopo l’accordo AUKUS

Con la creazione della nuova alleanza trilaterale tra USA, Regno Unito e Australia, le relazioni tra Parigi e Washington sono scese ai livelli più bassi da... 21.09.2021, Sputnik Italia

I funzionari dell'Unione Europea si sono stretti intorno alla Francia, in solidarietà diplomatica, per l'annuncio a sorpresa del nuovo patto di sicurezza tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, che ha privato Parigi di una commessa da oltre 55 miliardi di Euro e Bruxelles del suo baricentro geopolitico."Ovviamente in Europa c'è una crescente sensazione che qualcosa si sia rotto nelle nostre relazioni transatlantiche", ha detto al Financial Times Thierry Breton, commissario dell'UE per i mercati interni, in un'intervista pubblicata martedì.Breton ha suggerito che posticipare il consiglio per il commercio e la tecnologia potrebbe essere una buona idea, poiché, mentre "ci sono molte cose che possiamo vedere abbastanza chiaramente ... possiamo portare, e porteremo, negli Stati Uniti, forse non è sempre chiaro cosa gli Stati Uniti possano portare a noi”. Sottolineando, tuttavia, di essere un "forte sostenitore" della cooperazione transatlantica, Breton ha suggerito che gli interessi degli Stati Uniti e dell'Europa "dovrebbero corrispondere", affinché qualsiasi collaborazione sia fruttuosa.Lunedì, il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell aveva per altro dichiarato ai giornalisti, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che i ministri degli esteri dell’Unione hanno "espresso una chiara solidarietà con la Francia" per l'accordo AUKUS, aggiungendo che "l'annuncio dell'accordo è in contrasto con le richieste di una maggiore cooperazione con l'Unione Europea nell'Indo-Pacifico”.Anche il capo del Consiglio europeo Charles Michel ha fatto eco alle osservazioni amare del ministero degli Esteri francese dei giorni scorsi, in cui le mosse dei membri dell'AUKUS erano state definite un “tradimento” e una “pugnalata alle spalle della Francia”, dicendo ai giornalisti, lunedì, alle Nazioni Unite, che l'accordo AUKUS e il sub-accordo hanno violato “i principi elementari” di “trasparenza e fiducia” tra alleati.L’accordo AUKUSIl 15 settembre, Australia, Regno Unito e Stati Uniti hanno annunciato la creazione di un nuovo blocco di sicurezza, noto come AUKUS. Il patto militare consentirà a Canberra di costruire una flotta di 12 sottomarini nucleari nei cantieri navali australiani, utilizzando la tecnologia dei reattori nucleari americani e britannici. L'accordo include anche altre componenti, tra cui intelligenza artificiale, supporto per la guerra informatica e lo stazionamento di ulteriori truppe statunitensi e capacità navali in Australia.Parigi è infuriata soprattutto perché, mentre con la Francia si pensava essere giunti ad un accordo aperto e definitivo, parallelamente le parti stavano portando avanti accordi segreti.Governo e ministero degli Esteri francesi sono arrivati a discutere una rivalutazione delle intere relazioni con Stati Uniti e Australia, mentre esponenti dell’opposizione sono arrivati a chiedere di riconsiderare l’adesione del Paese alla NATO.

isoples Sono felice che ci sia stata questa rottura. Gli usa meno stanno da noi meglio è 1

antonio bonvecchio Europa fuori dalla NATO, e unita con Mosca e Pechino 1

