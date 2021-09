https://it.sputniknews.com/20210921/segretario-al-tesoro-usa-avverte-rischio-catastrofe-economica-per-il-debito-pubblico-12997504.html

Segretario al Tesoro Usa avverte: rischio "catastrofe economica" per il debito pubblico

Se il Congresso non alza il tetto del debito, gli Usa "affondano" in una crisi finanziaria, ha avvertito i legislatori il segretario al Tesoro Janet Yellen. Il... 21.09.2021, Sputnik Italia

Il segretario del Tesoro ha sottolineato che "nel giro di pochi giorni" milioni di americani potrebbero incorrere in problemi di liquidità. "Potremmo vedere ritardi indefiniti nei pagamenti critici e quasi 50 milioni di anziani potrebbero smettere di ricevere assegni di previdenza sociale per diverso tempo. Le forze dell'ordine potrebbero rimanere senza paga. Milioni di famiglie che dipendono da crediti d'imposta mensili sui figli potrebbero essere ritardati. Alla fine gli Stati Uniti fallirebbero per non aver adempiuto ai propri obblighi", ha avvertito la responsabile dell'erario pubblico statunitense. L'articolo della Yellen arriva proprio mentre cresce la pressione sui democratici affinché votino per aumentare il tetto del debito prima che le riserve per ripagare i debiti del governo federale esistenti si esauriscano in ottobre. Il Congresso non ha esteso la sospensione del tetto del debito prima di un periodo di ferie di sei settimane, allo stesso tempo i repubblicani, guidati dal capogruppo al Senato Mitch McConnell, hanno promesso di non sostenere l'aumento del tetto, presumibilmente per un senso di conservatorismo fiscale.

