https://it.sputniknews.com/20210921/rischio-rincaro-bollette-possibile-carenza-di-gas-in-europa-secondo-gli-usa-12987143.html

Rischio rincaro bollette, possibile carenza di gas in Europa secondo gli USA

Rischio rincaro bollette, possibile carenza di gas in Europa secondo gli USA

Dopo il freddo inverno precedente ed un'estate torrida, gli impianti di stoccaggio in Europa sono allo stremo. 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T13:44+0200

2021-09-21T13:44+0200

2021-09-21T13:44+0200

usa

gas

gasdotto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0f/9426512_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_20a2eea0159d35160217cb6c2964000d.jpg

Secondo quanto afferma il primo consigliere del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza energetica, Amos Hochstein, la scarsità delle scorte e le forniture limitate di gas all'Europa dalla Russia possono portare al fatto che in alcune regioni d'Europa non ci sarà abbastanza gas per riscaldare le case in inverno. Lo riporta Bloomberg.Ha aggiunto poi che nel momento in cui alcuni paesi saranno sì ancora in grado di acquistare gas a un prezzo troppo caro, altri saranno invece costretti a razionare il carburante e ad allocare le risorse in base alle quote disponibili.Secondo Hochstein, le forniture di gas russe sono inferiori rispetto agli anni precedenti e alla reale disponibilità della Russia.L'agenzia di rating americana Fitch ha spiegato che gli impianti di stoccaggio del gas europei sono stati svuotati a causa del notevole freddo dell'inverno recente e di un'estate straordinariamente calda, dato che nella calura i condizionatori consumano molta energia, quindi le centrali elettriche a gas hanno incrementato la propria capacità.Il Nord Stream-2Il progetto Nord Stream-2 prevede la costruzione di un doppio gasdotto offshore di 1.230 chilometri, per fornire fino a oltre 500 milioni di metri cubi di gas all'anno dalla Russia direttamente alla Germania. La costruzione del gasdotto è stata completata al 100% il 13 settembre del 2021.La procedura di rilascio dell'autorizzazione per il Nord Stream-2 da parte del regolatore tedesco potrebbe richiedere circa quattro mesi.Il gasdotto di 1.230 km, la cui costruzione era stata quasi completata alla fine del 2019, prima che gli Stati Uniti introducessero sanzioni contro un appaltatore chiave, prevede di raddoppiare l'attuale capacità di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno della rete Nord Stream. L'infrastruttura energetica collega direttamente le coste russe a quelle tedesche attraverso il Mar Baltico.

Россия щедрая душа Tutto coincide, carenza di energia porterà alla diminuzione dei consumatori e con grafene nel sangue si muore congelati, ma con sorriso e senza panico 0

1

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, gas, gasdotto