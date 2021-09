https://it.sputniknews.com/20210921/quali-sono-i-supermercati-piu-convenienti-ditalia-ce-lo-dice-altroconsumo-12989114.html

Quali sono i supermercati più convenienti d’Italia? Ce lo dice Altroconsumo

Quali sono i supermercati più convenienti d’Italia? Ce lo dice Altroconsumo

Altroconsumo ha presentato la sua ricerca annuale sui supermercati più convenienti e cari d’Italia, considerando 1.148 punti vendita in 70 città italiane. 21.09.2021, Sputnik Italia

Nella ricerca sono finiti supermercati, ipermercati e discount e sono stati rilevati circa 1,6 milioni di prezzi di 125 categorie di prodotti, non solo alimentari, ma anche prodotti per la cura della persona, della casa e cibi per gli animali.L’inchiesta di Altroconsumo si rivolge in particolare alla grande distribuzione e non tiene invece conto dei prezzi dei negozi di alimentari tradizionali.Le classifiche sono più di una e divise tra discount, catene nazionali e tipo di spesa, ovvero se fatta con prodotti di marca, a marchi commerciale, prodotti più economici e spesa mista.Seguendo le indicazioni di Altroconsumo, l’inchiesta indica come sia possibile risparmiare fino a 1.700 euro a famiglia in un solo anno.Tra le catene più economiche troviamo i discount Aldi, mentre tra i supermercati di città più convenienti troviamo il Super Rossetto in provincia di Rovigo.Il divario tra nord e sud, anche nella spesaPiù conveniente fare la spesa al nord o al sud? Ebbene, si risparmia più al nord che al sud, e questo perché nel Mezzogiorno d’Italia i supermercati tra loro si fanno poca concorrenza.Addirittura in città come Potenza, Foggia, Reggio Calabria e Sassari, anche cambiando supermercato, i prezzi restano quelli e anche piuttosto cari.Invece a Rovigo, cambiando supermercato, è possibile risparmiare anche 1.720 euro, si risparmiano 1.523 euro l’anno a Reggio Emilia e Modena, mentre è possibile risparmiare 1.400 euro a Brescia e Ravenna.

aurora.17 "Le classifiche sono più di una e divise tra ...." E dove sono le classifiche, sputnik italia? Nella notizia non ho avuto il piacere di leggerle al di la dell'enfasi del titolo. Quindi che "diavolo" di notizia è??'' 0

