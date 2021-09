https://it.sputniknews.com/20210921/previsioni-per-le-riserve-naturali-della-russia-petrolio-per-30-anni-e-gas-per-70-anni-12981530.html

Previsioni per le riserve naturali della Russia: petrolio per 30 anni e gas per 70 anni

Previsioni per le riserve naturali della Russia: petrolio per 30 anni e gas per 70 anni

Le riserve di gas in Russia dureranno 70 anni, mentre le riserve di petrolio 30, se resteranno invariati gli attuali volumi di estrazione, si afferma nella... 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T22:58+0200

2021-09-21T22:58+0200

2021-09-21T22:58+0200

economia

russia

gas

energia

petrolio

gas russo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/373/92/3739299_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_b27df452f0d42872baf130c1f0beebce.jpg

Inoltre, le riserve di diamante e zinco saranno sfruttabili ancora per una ventina d'anni, quelle di oro e piombo per 10 anni e quelle di cromo, utilizzato nelle leghe inossidabili, per cinque anni o anche meno, secondo le previsioni di Rosgeologia.Si sottolinea inoltre che mantenere l'estrazione al livello attuale è un compito strategico per la Russia, perché l'intera industria estrattiva genera oltre il 70% dei proventi delle esportazioni del Paese.Rosgeologia ha anche ricordato che le prospezioni geologiche rappresentano una voce di spesa relativamente contenuta per le società estrattive che, anche durante la crisi, non hanno sospeso i propri programmi di prospezione.Nel frattempo, le riserve attive si stanno esaurendo, mentre riserve nuove e geologicamente più complesse richiedono un volume maggiore di ricerca e tecnologia all'avanguardia.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, russia, gas, energia, petrolio, gas russo