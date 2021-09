https://it.sputniknews.com/20210921/per-paolo-brosio-il-green-pass-non-e-costituzionale-e-firmera-per-abrogarlo-12995134.html

Per Paolo Brosio il green pass non è costituzionale e firmerà per abrogarlo

Per Paolo Brosio il green pass non è costituzionale e firmerà per abrogarlo

Anche per Paolo Brosio il green pass non è costituzionale e così si dice pronto a firmare per il referendum abrogativo, che grazie a SPID ora è diventato... 21.09.2021, Sputnik Italia

E c’è da aspettarsi che anche per “l’anticostituzionale e discriminatorio”, come ha riferito Brosio, green pass sarà la stessa.Il giornalista fa presente che in Germania un tampone costa 0,75 centesimi, mentre in Italia costa 15 euro.E poi ricorda che anche i non vaccinati pagano le tasse.Brosio non si è vaccinato perché dice che ha avuto il Covid e quindi “basta con questa storia del vaccino a tutti i costi”.

Россия щедрая душа Qualcuno potrebbe spiegarmi come mai c'è questa differenza nel prezzo del tampone tra Germania e Italia? Sarà per colpa della variante I come Italia questo, che fa crescere i prezzi a dismisura depredando e umiliando proprio popolo! 0

