NaturaSì pagherà di tasca propria i tamponi dei lavoratori no-vax

NaturaSì al fianco dei no-vax, in vista dell’obbligatorietà di presentare il green pass a partire dal 15 ottobre prossimo, l’azienda ha reso noto che pagherà... 21.09.2021, Sputnik Italia

A informare i 1.650 dipendenti dell’azienda il presidente in persona Fabio Brescianin, secondo L’Economia del Corriere.Il presidente di NaturaSì ha pure aggiunto: “non vogliamo entrare nella polemica: la nostra azienda vuole garantire un aiuto ai nostri collaboratori. Per noi, come azienda del biologico italiano, in armonia con la nostra missione, sono validi tre principi fondamentali: il rispetto della salute delle persone e della Terra, il rispetto della libertà individuale, i diritti e la dignità dei lavoratori”.Da giorni i sindacati chiedono al governo di non caricare sui lavoratori il costo dei tamponi che non intendono vaccinarsi, mentre chiedono una estensione dell’obbligo vaccinale a tutti gli italiani.

