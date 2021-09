https://it.sputniknews.com/20210921/moodys-la-crescita-negli-usa-traina-il-pil-europeo-4-volte-piu-della-cina-12990327.html

Moody’s, la crescita negli Usa traina il Pil europeo 4 volte più della Cina

L’Europa, più che trainare, è trainata, così come è trainato, secondo Moody’s, l’agenzia di rating, il prodotto interno lordo dell’Europa, in particolare dalla... 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T16:38+0200

Il rapporto trainante è di 4 a 1 a favore degli Stati Uniti. In particolare la crescita statunitense ha effetti positivi sul credito sovrano e sul credito delle società europee, scrive Moody’s Investors Service, come riporta Teleborsa.L’agenzia di rating ha in particolare analizzato gli effetti della ripresa economica, verificatasi come prima in Cina e quindi negli Stati Uniti, sulle economie di Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.Se è invece la Cina ad aumentare il suo Pil dell’1%, l’Europa viene trascinata al rialzo dello 0,2%.Questo avviene, spiegano i curatori dello studio economico, perché la relazione tra Stati Uniti ed Europa è maggiore e perché i primi restano il principale partner commerciale dei paesi europei.A pesare non sono solo i rapporti storici e culturali, ma anche un'elevata sincronizzazione delle condizioni finanziarie e del ciclo economico tra le due sponde dell’Atlantico boreale.La crescita del Pil delle potenze economicheSecondo Moody’s, gli Stati Uniti, nel 2021, cresceranno del 6,5% in termini di Pil, mentre la Cina si stima che possa crescere dell’8,5%, al netto di un potenziale impatto sistemico negativo da parte della società immobiliare Evergrande sull’ultimo trimestre del 2021.Chi beneficia in Europa della crescita di USA e Cina?La motivazione per cui dagli USA deriva una maggiore crescita per i paesi europei dipende, in prevalenza, dalle esportazioni di prodotti. Infatti, verso il mercato americano l’Europa esporta molti dei suoi beni ad alto valore aggiunto, mentre con la Cina il rapporto si inverte.Per i governi europei, infine, le cose si mettono bene secondo l’agenzia di rating, poiché la maggiore crescita avrà come effetto l’incremento delle entrate, alleviandone spese per i sussidi di disoccupazione e le spese per la pandemia.

