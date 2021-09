https://it.sputniknews.com/20210921/microsoft-spiega-come-verificare-la-compatibilita-del-proprio-pc-con-windows-11-12996016.html

Microsoft spiega come verificare la compatibilità del proprio pc con Windows 11

Microsoft spiega come verificare la compatibilità del proprio pc con Windows 11

Microsoft ha reso disponibile pubblicamente il PC Health Check Tool, che verifica la compatibilità di un computer con Windows 11, segnala il portale Windows... 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T19:02+0200

2021-09-21T19:02+0200

2021-09-21T19:02+0200

società

computer

informatica

microsoft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/11939707_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d70cf5aa26febfee18dd3cea13e910a.jpg

Il software, annunciato in estate insieme a Windows 11, esegue la scansione del sistema di un computer. In base ai dati ricevuti, lo strumento risponde alla domanda se sia possibile aggiornare il dispositivo a Windows 11.Il lancio del nuovo sistema operativo Microsoft è previsto per il 5 ottobre: ​​gli utenti di tutto il mondo potranno aggiornare i computer se soddisfano i requisiti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, computer, informatica, microsoft