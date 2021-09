https://it.sputniknews.com/20210921/lazio-medico-no-vax-sospeso-dal-servizio-senza-stipendio-impegnato-anche-in-politica-12979718.html

Lazio, medico no-vax sospeso dal servizio senza stipendio: impegnato anche in politica

Lazio, medico no-vax sospeso dal servizio senza stipendio: impegnato anche in politica

Lui è Mariano Amici e di mestiere fa il medico, ma, non essendosi vaccinato come prevede l'articolo 4 del decreto legge 44 del 2021, è stato sospeso dal...

A darne notizia è l’Assessore alla sanità Regione Lazio, Alessio D’Amato, in un comunicato, dato che il medico in questione è spesso apparso in televisione per sostenere la sua tesi contraria alle vaccinazioni e per avere di recente depositato il simbolo di un movimento politico.Lo stesso D’Amato, nel comunicato stampa, sottolinea il nuovo ruolo del dottore Amici:Poi D’Amato afferma che si attendono “gli esiti dell’istruttoria aperta presso l’Ordine dei medici di Roma”, che dovrà giudicare anche deontologicamente la posizione del dottore Amici.Il medico, da parte sua, si dice sorpreso di questa decisione, sostenendo di star rispettando tutte le leggi e che farà ricorso, riporta Adnkronos.Ad ogni modo, come il presidente della Federazione nazionale dei medici (Fnomceo) ha denunciato pochi giorni fa, ai medici basta fare ricorso per bloccare la procedure dell’Ordine dei medici, dal momento che manca la nuova Commissione giudicante. che deve essere il governo a nominare.

msan.mr Sarebbe molto più rispettoso della dignità umana di tutti, dismettere questo insipiente ed oltraggioso appellativo di NO-Vax e magari sostituirlo con DISSIDENTE/I. Ma poi mi chiedo, con quel po' po' di attrezzatura protettiva che cautelano i sanitari, come si può pensare ad una qualsivoglia trasmissione del Covid o quant'altro? Vedo molta poca chiarezza sotto questo aspetto! 0

