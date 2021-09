https://it.sputniknews.com/20210921/la-svezia-aumenta-le-tasse-per-finanziare-il-suo-piu-grande-investimento-militare-dei-tempi-moderni-12973346.html

Svezia, tasse aumentate per finanziare il più grande investimento militare dei tempi moderni

Il governo svedese ha presentato un massiccio programma di aumento delle tasse volto a finanziare un nuovo programma di espansione dell’esercito, che allo... 21.09.2021, Sputnik Italia

Questa espansione è parte di un programma più ampio, che è stato annunciato come il più grande investimento militare della Svezia nei tempi moderni, implicando un aumento del 40% delle spese nel settore. Per finanziarlo parzialmente, il governo svedese ha annunciato nuove tasse su tabacco e alcol, nonché tasse più severe sui dividendi agli azionisti stranieri. Le future proposte dovrebbero aumentare le entrate fiscali di circa 1,25 miliardi di corone svedesi (120 milioni di euro) all'anno a partire dal 2024.L'espansione delle forze armate è stata commissionata dal parlamento e dal governo al fine di rafforzare la capacità di difesa della Svezia alla luce dello “sviluppo incerto e instabile” nel mondo e nelle immediate vicinanze.Le unità che vengono ora istituite fanno parte di un più ampio rafforzamento militare che continuerà gradualmente per tutti gli anni 2020.Tra gli altri, l'espansione include reggimenti di dragoni e reggimenti anfibi, che saranno responsabili della difesa del territorio, che va dalla contea più settentrionale del Norrland a nord, fino a Göteborg e Uppsala a sud. Fervono anche i preparativi per la costituzione di un reggimento di artiglieria nella regione di Bergslagen, anche se non è stata ancora fissata una data di apertura. Nonostante le imminenti cerimonie di inaugurazione, le unità sono attualmente ancora in fasi diverse della preparazione. Mentre alcuni hanno già stabilito guarnigioni con attività militari in corso, altri devono ancora costruire locali e poligoni di tiro.Negli ultimi anni, l'establishment svedese, compresi i politici, i vertici (incluso il ministro della Difesa Hultqvist) e i principali giornalisti, hanno ripetutamente usato la narrativa della Russia "assertiva" e "aggressiva" come pretesto per garantire rinforzi militari, inclusa la recente militarizzazione dell'isola baltica di Gotland, un tempo smilitarizzata, che in precedenza era stata identificata come possibile punto di ingresso e "trampolino di lancio" per un'"invasione" russa.La Russia, in cambio, ha affermato che i cambiamenti nella spesa militare svedese "non possono che destare preoccupazione". La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha suggerito che le "fobie antirusse inventate" sono in gran parte il risultato di pressioni esterne su Stoccolma, principalmente dalla NATO, alla quale la Svezia si sta avvicinando, nonostante mantenga formalmente il suo status di neutralità.

