https://it.sputniknews.com/20210921/james-bond-craig-lascia-il-ruolo-di-007-e-dice-che-il-prossimo-bond-non-dovrebbe-essere-una-donna-12992382.html

James Bond, Craig lascia il ruolo di 007 e dice che il prossimo bond non dovrebbe essere una donna

James Bond, Craig lascia il ruolo di 007 e dice che il prossimo bond non dovrebbe essere una donna

L'ultimo film di James Bond arriva finalmente sul grande schermo in tutto il mondo la prossima settimana, dopo essere stato ritardato diverse volte a causa... 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T16:41+0200

2021-09-21T16:41+0200

2021-09-21T16:41+0200

cinema

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/16/01/160182_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_be1d905fc23121cfcb80812e5385aa1d.jpg

Daniel Craig, che ha interpretato James Bond per più tempo di qualsiasi altro attore, dice che il suo successore come 007 non dovrebbe essere una donna.Craig ha detto che il personaggio di James Bond, come scritto da Ian Fleming nei suoi romanzi, era un uomo e non trova giusto che il ruolo venga riscritto per essere interpretato da una donna.Craig ha detto: "Credo che dovremmo creare nuovi personaggi per le donne - personaggi femminili forti. Non sono particolarmente interessato a prendere un personaggio maschile e farlo interpretare ad una donna. Penso che le donne siano molto più interessanti di così".L'ultimo film di 007, No Time To Die, debutta a Londra la prossima settimana, ma ci sono state febbrili speculazioni su chi sostituirà Craig nel ruolo per il 26° film di Bond.Tra i favoriti delle scommesse ci sono Tom Hardy, James Norton, Luke Evans e Regé-Jean Page.Le speculazioni su una possibile donna nel ruolo dell’agente segreto 007 hanno posto l’attenzione su Jodie Whittaker di Doctor Who, la prima donna ad interpretare quel ruolo.Ma, in un'intervista del 2020 con Variety, la produttrice del franchise Barbara Broccoli ha detto: "James Bond può essere di qualsiasi colore, ma è maschio".In No Time To Die, Craig recita insieme a Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw e Naomie Harrisnel ruolo di Moneypenny.La prima assoluta avrà luogo alla Royal Albert Hall di Londra il 28 settembre. Il film era stato originariamente fissato in uscita nell'aprile 2020, ma è stato ritardato più volte, perché la pandemia ha chiuso i cinema e i produttori temevano di perdere soldi.L'ultimo film di Bond, Spectre, ha incassato 880 milioni di dollari in tutto il mondo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cinema