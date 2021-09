https://it.sputniknews.com/20210921/italia-russia-al-via-lassemblea-annuale-ccir-a-milano-12992975.html

Italia-Russia, al via l'assemblea annuale CCIR a Milano - Video

Oggi, il mondo del business italiano incontra quello russo, in occasione dell’Assemblea dei Soci della Camera di Commercio Italo-Russa. 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T16:11+0200

italia

russia

Al centro del dibattito, le modalità di collaborazione adottate da aziende e regioni di entrambi i Paesi, con particolare focus su export e joint venture.A seguire il Convegno Pubblico “Dall’export alle joint venture: l’importanza della collaborazione tra aziende e regioni italiane e russe”, con tavole rotonde dedicate agli strumenti per l’internazionalizzazione a disposizione delle aziende, alla collaborazione tra le Camere di Commercio italiane e russe, nonchè a metallurgia ed automazione tecnologica (settore di punta dell’interscambio commerciale italo-russo).All’evento partecipano un centinaio di rappresentanti di aziende, governi, enti diplomatici ed amministrazioni regionali italiane e russe, nonché di grandi banche e fondi di investimento. Tra i relatori istituzionali, oltre al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano Luigi di Maio (in video messaggio) e al Ministro degli Affari Esteri russo Sergey Lavrov (in video messaggio), partecipano l’Ambasciatore d’Italia a Mosca Pasquale Terracciano, l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov ed il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.Sputnik Italia ha raggiunto Attilio Fontana, Presidente della Lombardia, per parlare dello sviluppo delle relazioni economico-commerciali tra Italia e Russia.A margine dell’Assemblea Generale dei Soci della Camera di Commercio Italo-Russa, Sputnik Italia ha raggiunto, per un’intervista, Antonio Francesco Di Naro, presidente di Adienne, la prima azienda in Italia e nell’Unione europea ad aver fatto l’accordo con la Russia per produrre lo Sputnik V, il vaccino anti-COVID-19.

