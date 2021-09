https://it.sputniknews.com/20210921/itaalitalia-sindacati-lasciano-sede-contrattazioni-ma-mobilitazione-a-oltranza-12984417.html

Ita–Alitalia: i sindacati lasciano la sede delle contrattazioni, ma continua la mobilitazione

Ita–Alitalia: i sindacati lasciano la sede delle contrattazioni, ma continua la mobilitazione

Terminata l’occupazione simbolica da parte dei sindacati della sede, dove ieri si è svolto il tavolo di contrattazione tra questi e la dirigenza di Ita, la... 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T09:57+0200

2021-09-21T09:57+0200

2021-09-21T10:05+0200

aereo

lavoro

alitalia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/12847527_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_dff1bba81d1d0ae7036a5e635f9a2761.jpg

L’occupazione simbolica è terminata intorno alla mezzanotte, dopo che nel pomeriggio di ieri, al termine di due ore di nulla di fatto, la riunione era terminata con un'ennesima rottura del tavolo di contrattazione sindacale.I sindacati, però, avevano deciso di non abbandonare il tavolo in segno di protesta e ora le manifestazioni si spostano in piazza, con un presidio presente a piazza San Silvestro a Roma, nel cuore della capitale.Dalle ore 15 alle ore 24, invece, a Fiumicino sono previste assemblee dei lavoratori.Sciopero trasporto aereo confermatoIntanto, i sindacati confermano lo sciopero del settore aereo per il giorno venerdì 24 settembre. L’annuncio è giunto da Fit Cisl, i cui vertici hanno ribadito che la questione occupazionale nella vertenza Alitalia-Ita è un tema da cui non si prescinde.“Il fatto che Ita sia una nuova azienda e che nasca ex novo non può costituire un alibi per non riconoscere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che fino ad oggi sono stati gli unici a pagare il prezzo delle strategie e delle politiche commerciali fallimentari”, lo ha detto Monica Mascia, segretaria nazionale Fit-Cisl all’agenzia di stampa Ansa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aereo, lavoro, alitalia