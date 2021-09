https://it.sputniknews.com/20210921/in-california-morta-di-covid-mamma-40enne-orgogliosamente-no-vax-12996181.html

Kristen Lowery lascia 4 figli. Era nota per postare sui social immagini e commenti contro i vaccini anti-Covid. 21.09.2021, Sputnik Italia

In California la battaglia persa contro il Covid è costata la vita a Kristen Lowery, una madre di quattro figli 40enne. Il suo decesso è stato "inaspettato", scrive il Daily Mirror.In un altro post si è definita una "libera pensatrice" e diceva convinta che "insieme si vince".Secondo quanto riferito, la sorella Cassie avrebbe detto che era "in ospedale a lottare per la sua vita contro il Covid e la polmonite". "Mia sorella ha ancora una lunga vita. Abbiamo bisogno di te qui, femminuccia. I tuoi figli ti amano e manchi così tanto. Per favore, non arrenderti", avrebbe dichiarato rilevando di non voler esprimere alcun giudizio politico sui vaccini.Ricordiamo che gli Stati Uniti sono il Paese con la situazione epidemiologica più difficile per il Covid-19: secondo gli ultimi dati, nel Paese sono stati registrati 43.117.613 casi, di cui 694.809 terminati con un decesso.

privietale non sarebbe dovuta rivolgersi all'ospedale!!!! In itaglia avrebbe dovuto contattare i medici dell'organizzazione Ippocrate. In ospedale l'hanno ammazzata!!!! 1

marco paradigma Ogni volta che produce un figlio, la donna cede parte della sua energia vitale. Dopo quattro figli era una donna molto debole e bisognosa di cure adatte, ovvero completa reintegrazione elettrolitica e minerale, nonchè rinforzo di nutrienti per il sistema immunitario. Invece gli hanno dato l'ossigeno e l'hanno riempita di cortisone. Così non si muore per covid, ma per disfacimento biologico. 1

