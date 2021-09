https://it.sputniknews.com/20210921/il-buco-dellozono-sopra-il-polo-sud-non-e-pericoloso-per-la-russia-12988631.html

Il buco dell’ozono sopra il Polo Sud non è pericoloso per la Russia

Gli scienziati prevedono che il buco dell'ozono al di sopra del Polo Sud possa raggiungere, nel 2021, dimensioni record, ma i russi non saranno interessati... 21.09.2021

2021-09-21T12:46+0200

clima

ecologia

antartide

Il 16 settembre si è festeggiata la Giornata Internazionale per la tutela dello strato di ozono.La settimana scorsa, il Programma Europeo per il monitoraggio della situazione climatica sulla Terra, Copernicus, ha pubblicato i dati relativi alle dimensioni del buco dell’ozono nel 2021. Secondo gli scienziati, il buco si sta estendendo rapidamente e raggiungerà il suo massimo nel mese di ottobre.“I raggi solari cadono ad un’angolazione molto ridotta, quindi per noi non è tanto pericoloso il buco sopra l’Artide, quanto i mini-buchi che possono formarsi proprio sopra il nostro Paese. Inoltre, ora siamo in autunno e usciamo di casa con più indumenti e i raggi solari interessano solo guance e naso. Il buco sopra il Polo Sud non è per noi fonte di grande preoccupazione. In linea generale, i russi ritengono che il buco dell’ozono sia un problema dei pinguini, anche se, naturalmente, non è proprio così”, spiega Kiselev.Secondo le previsioni, il buco “dovrebbe allargarsi gradualmente e riportare lo strato di ozono ai livelli del periodo precedente a quando si utilizzavano sostanze ‘ozono-lesive’”.Lo scienziato ha precisato che l’attuale estensione del buco nell’ozono è frutto dell’uso smodato di freon, sostanza che distrugge lo strato di ozono.Il 16 settembre 1987 è la data in cui si celebra la firma del Protocollo di Montréal sulla tutela dello strato terrestre di ozono. All’epoca furono scoperti due grandi buchi nella regione artica e antartica. Il Protocollo portò all’abbandono graduale delle sostanze chimiche ‘ozono-lesive’ usate nei frigoriferi, nei condizionatori e in altri apparecchi. In seguito all’adozione di tali misure, lo strato di ozono cominciò a ripristinarsi.

antartide

2021

Notiziario

clima, ecologia, antartide