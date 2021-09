https://it.sputniknews.com/20210921/green-pass-obbligatorio-anche-per-i-lavoratori-domestici-sono-almeno-600mila-i-non-vaccinati-12989395.html

Green pass obbligatorio anche per i lavoratori domestici: sono almeno 600mila i non vaccinati

Si avvicina il 15 ottobre, giorno in cui per lavorare bisognerà essere muniti di green pass.

Colf, badanti e baby-sitter: anche loro dal 15 ottobre per lavorare dovranno avere la certificazione verde, in base al nuovo decreto varato dal governo. Si stima che l'intera categoria dei lavoratori domestici in Italia annoveri circa 2 milioni di persone, di cui circa 900mila in regola e quasi 1,1 milioni in nero. Nel dettaglio si tratta di 240mila baby sitter, 740mila badanti e oltre 1 milione di colf.Tuttavia, al momento, sembra che circa il 25%, una persona su quattro, non si sia ancora vaccinato, ovvero 600mila lavoratori, che svolgono un'attività indispensabile per molte famiglie e soprattutto per anziani non autosufficienti, riporta il Sole 24 Ore. Ha commentato la situazione Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina, l'Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico, rilevando che alcune badanti si sono già vaccinate in primavera come i loro assistiti, ma almeno il 30% non lo ha fatto. Inoltre Gasparini ha rilevato un altro ostacolo per l'ottenimento del green pass, in particolare per le lavoratrici dell'Est europeo.In Italia, secondo gli ultimi dati, hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid 41.175.922 persone, ovvero il 76,24 % della popolazione over 12, mentre le dosi di vaccino somministrate complessivamente sono state 82.670.260.

Zecca Comunista Dice che nel est non c'e' stata la propaganda per promuovere le vaccinazioni... E no... La propaganda c'e' stata. C'e' stata cosi tanta che si è creata l'imunita' di gregge alla propaganda... È il codice genetico di occidentali che funziona diversamente su alcuni virus. Pero' occhio che anche qua la scienza ancora non ha detto tutto. 1

