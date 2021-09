https://it.sputniknews.com/20210921/francia-hackerato-il-green-pass-di-macron-12993768.html

È stato piratato e diffuso in rete il QR-code (il green pass francese) del Presidente francese Emmanuel Macron, con tanto di nome, cognome e dati personali.Notizia confermata dall'Eliseo alla Radio Europe 1, e sorte che aveva già toccato da vicino nei giorni precedenti il premier Jean Castex. Il QR-code è leggibile da qualsiasi persona operante nel settore della Sanità pubblica, e precisa inoltre il tipo di vaccino somministrato, che nel caso del Presidente francese è Pfizer.È risultata esservi però una incongruenza relativa alla data di inoculazione del vaccino, vale a dire che la data indicata dal QR-code è il 13 luglio 2021, mentre era stata divulgata a suo tempo invece la data del 31 maggio corrente anno, per la vaccinazione del Presidente.Secondo l'Eliseo si tratta di un errore nella trasmissione dei dati. Macron, avendo contratto il Covid-19 questo dicembre, ed essendone guarito, ha ad oggi ricevuto una sola somministrazione del vaccino. A luglio il Senato francese ha approvato il controverso disegno di legge voluto da Macron che impone la creazione di passaporti sanitari per il coronavirus e introduce requisiti di vaccinazione obbligatori per gli operatori sanitari, i vigili del fuoco, i lavoratori nelle case di riposo per anziani ed altre categorie di lavoratori ritenute ad alto rischio di contagio.

Alfredo Calogeri Sto pagliaccio nemmeno lui ha fatto il dispositivo genico sperimentale e vuole lo facciano gli altri? Come i nostri pseudo despoti??? 2

marco paradigma Hanno trovato una autostrada aperta: lo hanno preso alle spalle. 2

