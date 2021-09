https://it.sputniknews.com/20210921/finti-quadri-di-leonardo-spacciati-per-veri-due-arresti-a-milano-12988383.html

Finti quadri di Leonardo spacciati per veri, due arresti a Milano

Finti quadri di Leonardo spacciati per veri, due arresti a Milano

In manette un sedicente avvocato e un consulente finanziario presunto tale, da indagine della GdF emerge una storia che ha dell'incredibile. 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T15:30+0200

2021-09-21T15:30+0200

2021-09-21T15:30+0200

commercio

opere d`arte

criminalità

arte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/377/92/3779256_0:231:2763:1785_1920x0_80_0_0_0f27a4c60f3ce49567953ed37f0ba8fe.jpg

Questa la assurda vicenda di cui è stata vittima una sfortunata signora milanese, anche se pare vi siano numerosi altre vittime dell'ingegnoso raggiro, circa 200. Due uomini, Francesco Colucci di 46 anni, e Davide Cuccato di 49 anni, spacciandosi rispettivamente per avvocato e per consulente finanziario, sarebbero riusciti a spillare all'ingenua signora 125mila euro, che dovevano servire, a sentire i due, ad acquistare ben 12 microquadri di Leonardo nascosti in altre opere d'arte.I due sono finiti agli arresti domiciliari. Il sistema previsto nella truffa era quello dell'adesione ad un fondo di investimento, il quale fondo avrebbe avuto la finalità di creare un'International Web Gallery contenente la rappresentazione digitalizzata delle più importanti opere d'arte.Indagate nell'inchiesta altre due persone, tra cui tale Aleita Khorochilova, la quale si era presentata come sedicente responsabile commerciale di una società, tale holding Xchampion, con sede a Singapore, fondata da magnati asiatici, e che presto avrebbe aperto numerose filiali in tutta Europa.Il meccanismo era quello classico delle catene di Sant'Antonio e i soldi così sottratti alle vittime della truffa sarebbero finiti in Svizzera.La truffa ha portato a sottrarre alla donna 24mila euro, destinati all'acquisto di 12 ''microquadri nascosti nei quadri di Leonardo da Vinci'', scoperti da un esperto, altro sedicente tale, mentre 16mila euro sarebbero serviti per acquistare 32 Token Art di quadri della pittrice Alina Ciuciu, sponsorizzata dal noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, il quale risulta del tutto estraneo alle indagini.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

commercio, opere d`arte, criminalità, arte