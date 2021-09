https://it.sputniknews.com/20210921/draghi-sui-fondi-del-pnrr-i-criminali-non-si-infiltreranno-12986814.html

Draghi sui fondi del Pnrr: i criminali non si infiltreranno

Draghi sui fondi del Pnrr: i criminali non si infiltreranno

2021-09-21T13:16+0200

Conscio che “l’arrivo dei fondi del Next generation Eu è una grande sfida per tutti i Paesi europei e in particolare per l'Italia”, il presidente del Consiglio Mario Draghi afferma che “la credibilità delle nostre istituzioni ed il futuro della nostra economia dipendono dalla capacità di spendere bene e con onestà questi fondi”, ecco perché “l'Italia è determinata a prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di frodi e infiltrazioni criminale a tutela dei cittadini, delle imprese e dell'Ue”. Lo ha scritto Draghi in un messaggio inviato al Law Enforcement Forum, promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza insieme ad Europol, in corso a Roma.Per facilitare il contrasto alle attività criminali che vorranno infiltrarsi per partecipare alla “spartizione” dei fondi europei, Draghi afferma che sarà essenziale condividere le esperienze e le conoscenze investigative.Quindi fa l’esempio del Gruppo di lavoro per il Covid-19 e scrive che esso “offre un ottimo esempio di collaborazione a livello europeo: il suo obiettivo era quello di monitorare i rischi che le restrizioni sanitarie determinate dalla pandemia e, in particolare, la chiusura prolungata di molte attività, ponevano per l'economia legale”.Grazie all’azione del Gruppo, prosegue il premier Draghi, è stato possibile “arginare rischi di infiltrazioni durante l'emergenza e sono sicuro che questa esperienza sarà molto utile”.

