https://it.sputniknews.com/20210921/definita-la-categoria-di-persone-a-rischio-di-cancro-intestinale-12997121.html

Definita la categoria di persone a rischio di cancro intestinale

Definita la categoria di persone a rischio di cancro intestinale

Per gli scienziati canadesi le persone con sclerosi multipla hanno molte più probabilità di morire di cancro intestinale. 21.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-21T23:51+0200

2021-09-21T23:51+0200

2021-09-21T23:51+0200

società

salute

tumore

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/797/00/7970073_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_d2619a6212158965d98be75b305adc85.jpg

Una persona con sclerosi multipla e cancro intestinale ha un rischio di morte più elevato rispetto a una persona solo con la patologia oncologica. Lo afferma un articolo pubblicato sulla rivista dell'American Academy of Neurology. Gli scienziati canadesi hanno studiato le cartelle cliniche di 338 residenti delle province dell'Ontario e del Manitoba, a cui sono state diagnosticate entrambe le malattie. Le informazioni su ciascuno di loro sono state confrontate con i dati di quattro sconosciuti dello stesso sesso ed età (65 anni) con cancro del colon-retto che non soffrivano di sclerosi multipla. Lo studio ha anche preso in considerazione fattori come lo stato socioeconomico di una persona e la presenza di altri disturbi, come malattie cardiache o diabete. Si nota che dopo un anno i rischi per ciascuno dei gruppi presi in esame nello studio diventano approssimativamente gli stessi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, salute, tumore, medicina