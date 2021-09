Covid, per Erdogan una vergogna il "nazionalismo vaccinale"

"Non siamo riusciti a superare il test dato dalla pandemia, che ha dimostrato che siamo sulla stessa barca. Invece di trovare soluzioni a livello globale, assistiamo alla creazione di nuovi problemi. Il proseguimento del nazionalismo vaccinale in un momento in cui decine di milioni di persone soffrono per il coronavirus è vergognoso per l'umanità", ha affermato Erdogan, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.