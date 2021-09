https://it.sputniknews.com/20210921/corte-europea-ritiene-la-russia-responsabile-della-morte-di-alexander-litvinenko-mosca-russofobia-12991846.html

Corte Europea ritiene la Russia responsabile della morte di Alexander Litvinenko, Mosca: russofobia

Corte Europea ritiene la Russia responsabile della morte di Alexander Litvinenko, Mosca: russofobia

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, nella sua sentenza a seguito della denuncia della vedova di Litvinenko, ha definito la Russia responsabile della morte... 21.09.2021, Sputnik Italia

La Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha nominato la Russia responsabile della morte dell'ex ufficiale dell'FSB Alexander Litvinenko.Le carte del CEDU affermano che la parte russa non ha condotto un'indagine interna efficace e non ha confutato le conclusioni degli esperti britannici.In particolare, Londra è convinta che dietro l'avvelenamento ci siano Andrey Lugovoy e Dmitry Kovtun, che "hanno agito come agenti dello Stato russo".La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato che la sentenza della CEDU alimenta la russofobia.Il caso Litvinenko Nel 2000, Litvinenko è fuggito nel Regno Unito, dove ha ricevuto asilo politico. Nel novembre 2006 è morto, dopo aver preso il tè insieme agli imprenditori Lugovoy e Kovtun. L'esame ha rivelato una grande quantità di polonio-210 radioattivo nel corpo della vittima.Scotland Yard considerava Lugovoy il principale sospettato, poi incriminato per l'omicidio, di cui l'FSB era il mandante.Mosca si è rifiutata di estradarlo a Londra e ha anche detto più di una volta che il caso era politicizzato e l'indagine non era trasparente. Nel 2018, la Procura Generale della Russia ha dichiarato che le autorità britanniche non avevano fornito alcuna prova e che i materiali erano stati classificati.

