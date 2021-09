https://it.sputniknews.com/20210921/confine-usa-messico-migranti-frustati-da-poliziotti-a-cavallo---foto-video-12988035.html

Confine Usa-Messico: migranti frustati da poliziotti a cavallo - Foto, video

Dal confine tra gli Stati Uniti e il Messico, decennale rotta di migranti dell’America centrale e latina, giungono immagini che hanno sconcertato la Casa... 21.09.2021, Sputnik Italia

In un video, diffuso anche dai media, si vedono dei poliziotti statunitensi a cavallo lungo una zona di confine mentre respingono e in alcuni casi frustano quanti tentano di guadare il fiume.Il fatto è avvenuto a Del Rio, in Texas, dove da giorni è scoppiata una crisi umanitaria per l’alto numero di persone che stanno affluendo in cerca di una nuova vita.Il portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, commentando le immagini ha detto: “Orribile da vedere”.E, parlando del gesto, ha anche aggiunto che non riesce “a immaginare alcun contesto che lo renderebbe appropriato” e, quindi, giustifica chi si sente offeso da quanto è accaduto lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.Il caso imbarazza l’amministrazione Biden e chiama in causa il ministro dell’Interno Alejandro Mayorkas, un ispanico, figlio di rifugiati cubani.È quindi intervenuto, via Twitter, anche il Segretario di Stato, Antony Blinken, che a proposito dell’immigrazione irregolare ha affermato:“La migrazione irregolare pone gravi rischi ai migranti e alle loro famiglie. È una sfida a cui stiamo lavorando con le nostre controparti nella regione per affrontarla. Ho parlato con @m_ebrard (ministro degli Esteri del Messico - ndr) sui nostri sforzi per promuovere una migrazione sicura, ordinata e umana”.

