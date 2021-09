https://it.sputniknews.com/20210921/caso-skripal-la-polizia-britannica-rivela-lidentita-del-terzo-sospetto-12990479.html

Caso Skripal, la polizia britannica rivela l'identità del terzo sospettato

Un terzo sospetatto è stato nominato dalla polizia britannica nell'inchiesta sul caso Skripal, avviata dopo che l'ex agente doppiogiochista russo Sergey Skripal e sua figlia Julia sono stati trovati avvelenati nel marzo 2018 a Salisbury, secondo la versione londinese.Si tratta di Sergey Fedotov, noto anche come Denis Sergeyev, incriminato per tentato omicidio ai danni di padre e figlia e, in aggiunta, anche dell'agente di polizia Nick Bailey, rimasto intossicato mentre interveniva sulla scena. È anche accusato di detenzione e uso di arma chimica.Il ruolo e l'identità del terzo sospettato sono stati precedentemente menzionati dal sito investigativo Bellingcat nel febbraio 2019. Secondo il Regno Unito, Denis Sergeyev, 50enne, è attualmente in Russia. Le autorità britanniche hanno promesso di informare l'Interpol di richiederne l'arresto in caso di viaggio fuori dal Paese.Haydon ha anche assicurato di avere "le prove" che collegano i tre indagati al Gru. Le prime informazioni sui sospetti sono emerse nel febbraio 2019. All'epoca, l'Ambasciata russa a Londra le aveva tacciate come veleno diffuso di proposito dai servizi segreti britannici.Avvelenamento SkripalIl 4 marzo 2018, Sergey e Julia Skripal sono stati scoperti privi di sensi su una panchina fuori da un centro commerciale di Salisbury. Le autorità britanniche sospettavano in loro avvelenamento e l'allora primo ministro britannico Theresa May ha quasi immediatamente accusato Mosca dell'accaduto, prima ancora che iniziasse un'indagine formale, sostenendo che gli agenti dell'intelligence militare russa avevano usato un agente nervino bellico noto come "Novichok" o A234, contro gli Skripal. L'Ambasciata russa a Londra ha accusato le autorità di trattenere la famiglia contro la loro volontà. La tensione sul caso ha scatenato una serie di escalation, comprese le espulsioni di diplomatici e nuove sanzioni contro Mosca da parte degli alleati americani della Gran Bretagna. Si dice che Julia e Sergey Skripal si siano ripresi dall'avvelenamento rispettivamente nell'aprile e nel maggio 2018 e, secondo le autorità e i media britannici, sono stati trasferiti in un luogo sicuro dell'MI-5 prima di partire per la Nuova Zelanda due anni dopo. Viktoria Skripal, nipote di Sergey, ha affermato di non avere alcuna informazione per confermare quanto sostenuto dalle autorità britanniche. Il padre e la figlia non si sono più visti o sentiti dal breve video di Julia ai media nel maggio 2018.La Russia ha indicato una serie di incongruenze con la ricostruzione britannica degli eventi in relazione all'avvelenamento di Skripal, a partire dalle motivazioni per cui Mosca avrebbe avuto interesse a prendere di mira la famiglia. Leonid Rink, il creatore e responsabile del programma "Novichok", ha respinto l'ipotesi secondo cui il suo agente nervino sia stato utilizzato nei recenti avvelenamenti messi in risalto dalla stampa, sia degli Skripal che del vlogger e oppositore russo Alexey Navalny. L'anno scorso, Rink ha detto a Sputnik che Novichok è stato creato come arma di distruzione di massa, non per eliminare un singolo individuo, inoltre il veleno è talmente potente da uccidere un essere umano in dieci minuti. La Russia ha eliminato l'ultimo dei suoi stock di armi chimiche dell'era sovietica, per lo più proiettili di artiglieria da utilizzare in una eventuale Terza Guerra Mondiale nel 2017 sotto la supervisione dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.

