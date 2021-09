https://it.sputniknews.com/20210921/canada-elezioni-federali-il-leader-dei-conservatori-allopposizione-ammette-la-sconfitta-12983804.html

Canada, elezioni federali: Il leader dei conservatori all'opposizione ammette la sconfitta

Il leader del Partito Conservatore del Canada, Erin O'Toole, capo dell’opposizione all’attuale Governo liberale di Justin Trudeau, ha ammesso la sconfitta alle... 21.09.2021, Sputnik Italia

Le elezioni federali in Canada si sono tenute ieri, lunedì 20 settembre, per il rinnovo della Camera dei comuni, dopo che il governatore generale Mary Simon ha sciolto il Parlamento il 15 agosto 2021, su richiesta del primo ministro Justin Trudeau.Secondo i risultati ufficiali, il partito liberale al governo del Canada, guidato da Justin Trudeau, è in testa in 157 su 338 seggi federali, dopo oltre il 70% degli scrutini.In percentuale, i liberali hanno guadagnato il 46,8%, mentre il 35,5% dei voti è andato al Partito conservatore del Canada di O'Toole. Allo stato attuale delle schede scrutinate, il partito di Trudeau avrebbe 156 seggi, 14 in meno dei 170 necessari per un governo maggioritario. I conservatori 123 seggi.Prima che Trudeau annunciasse le nuove elezioni, il suo partito aveva 155 seggi in parlamento.Tutti i 338 seggi della Camera dei Comuni del Canada sono in palio, con il controverso sistema chiamato first-past-the-post, cioè un uninominale secco, in cui il candidato che nella circoscrizione vince il maggior numero di voti, quand’anche fosse molto lontano dalla maggioranza assoluta, vince il seggio senza ulteriori ballottaggi. Sono necessari almeno 170 seggi per formare un governo di maggioranza, sebbene la maggior parte delle proiezioni attualmente suggerisca che anche il prossimo governo sarà di minoranza e i liberali avranno bisogno di formare una coalizione.

msan.mr Ed è così che cadrà la foglia di Platano dalla bandiera canadese, come la foglia di fico dal sesso degli angeli! 1

